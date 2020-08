Chicago White Sox 5, Kansas City 2

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 5 2 5 13 Merrifield cf 4 1 2 2 1 1 .296 Dozier rf 5 0 0 0 0 3 .238 Soler dh 4 0 1 0 0 2 .254 Starling pr-dh 0 0 0 0 0 0 .174 O’Hearn 1b 4 0 0 0 0 2 .247 Franco 3b 3 0 1 0 1 0 .246 Gordon lf 2 0 0 0 2 1 .214 Mondesi ss 4 0 0 0 0 1 .190 Lopez 2b 3 0 0 0 1 2 .198 Gallagher c 2 1 1 0 0 0 .321 McBroom ph 1 0 0 0 0 0 .321 Viloria c 1 0 0 0 0 1 .200

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 5 8 5 4 14 Anderson ss 5 0 0 0 0 3 .343 Jiménez lf 5 0 0 0 0 3 .303 Grandal 1b 4 1 1 0 1 2 .228 Dyson pr 0 1 0 0 0 0 — Abreu dh 4 1 1 0 1 0 .312 McCann c 4 1 1 1 1 2 .340 Robert cf 4 1 1 3 1 0 .291 Mendick 3b 4 0 0 0 0 3 .253 Engel rf 2 0 1 0 0 1 .263 Mazara ph-rf 1 0 0 0 0 0 .222 Madrigal 2b 4 0 3 1 0 0 .400

Kansas City 000 001 010 0_2 5 1 Chicago 011 000 000 3_5 8 0

One out when winning run scored.

a-hit by pitch for Engel in the 6th. b-popped out for Gallagher in the 8th.

1-ran for Soler in the 9th. 2-ran for Grandal in the 10th.

E_Franco (4). LOB_Kansas City 7, Chicago 10. 2B_Gallagher (4), McCann (1). HR_Merrifield (7), off Cishek; Robert (9), off Zuber. RBIs_Merrifield 2 (22), Madrigal (3), McCann (8), Robert 3 (22). SB_Merrifield (7), Madrigal (1). CS_Mondesi (5).

Runners left in scoring position_Kansas City 3 (Soler, Mondesi, Dozier); Chicago 6 (Anderson 2, Mendick, McCann, Grandal). RISP_Kansas City 1 for 5; Chicago 3 for 11.

Runners moved up_Abreu. GIDP_O’Hearn.

DP_Chicago 1 (Mendick, Anderson, Grandal).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Bubic 5 1-3 6 2 2 2 8 106 5.46 Newberry 2-3 0 0 0 0 1 9 1.54 Staumont 1 0 0 0 1 1 12 0.61 Zimmer 1 0 0 0 0 0 12 1.38 Holland 1 1 0 0 0 3 21 3.00 Zuber L,1-2 1-3 1 3 2 1 1 5 6.39

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Dunning 5 0 0 0 1 7 79 2.89 Cordero H,6 2-3 2 1 1 0 1 19 4.50 Marshall H,7 1 1-3 0 0 0 1 2 20 2.51 Cishek BS,0-2 1 1 1 1 0 1 12 6.39 Colomé 1 2 0 0 1 0 24 0.73 Fry 2-3 0 0 0 2 1 13 4.22 Foster W,3-0 1-3 0 0 0 0 1 3 1.20

Inherited runners-scored_Newberry 1-0, Marshall 1-0, Foster 2-0. IBB_off Zuber (Abreu). HBP_Newberry (Mazara).

Umpires_Home, Shane Livensparger; First, D.J. Reyburn; Second, Laz Diaz; Third, Ryan Blakney.

T_3:38.

