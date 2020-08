Chicago White Sox 6, Kansas City 5

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 5 11 4 6 7 Merrifield cf-rf 5 1 1 1 0 0 .297 Dozier rf-1b 4 2 1 0 1 1 .241 Soler dh 4 1 2 2 1 0 .254 O’Hearn 1b 2 0 1 1 3 0 .246 Starling pr-cf 0 1 0 0 0 0 .174 Franco 3b 5 0 2 0 0 1 .246 Gordon lf 5 0 3 0 0 1 .196 Mondesi ss 5 0 0 0 0 3 .205 Lopez 2b 2 0 0 0 1 0 .212 Gallagher c 3 0 0 0 0 1 .280 McBroom ph 1 0 1 0 0 0 .315 Viloria c 0 0 0 0 0 0 .250

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 6 11 6 4 11 Anderson ss 5 1 1 0 0 1 .337 Jiménez lf 4 2 2 2 1 1 .322 Dyson lf 0 0 0 0 0 0 — Grandal c 5 1 2 1 0 1 .241 Abreu 1b 4 0 1 0 0 2 .318 Encarnación dh 2 0 0 0 2 1 .177 Moncada 3b 4 1 2 1 0 1 .261 Robert cf 4 1 2 1 0 0 .284 Mendick 2b 4 0 1 0 0 3 .265 Engel rf 2 0 0 0 0 0 .255 Mazara ph-rf 1 0 0 1 1 1 .241

Kansas City 002 000 201_5 11 0 Chicago 010 021 101_6 11 1

No outs when winning run scored.

a-walked for Engel in the 6th. b-singled for Gallagher in the 8th.

1-ran for O’Hearn in the 9th.

E_Abreu (4). LOB_Kansas City 11, Chicago 9. 2B_Franco 2 (11), Mendick (4), Abreu (9). HR_Merrifield (6), off López; Soler (8), off Foster; Robert (8), off Duffy; Jiménez (11), off Duffy; Grandal (4), off Kennedy. RBIs_Merrifield (20), O’Hearn (15), Soler 2 (21), Robert (19), Jiménez 2 (26), Mazara (5), Moncada (16), Grandal (14). CS_Lopez (4). S_Lopez.

Runners left in scoring position_Kansas City 6 (Gallagher, Mondesi 3); Chicago 5 (Engel, Anderson, Mendick). RISP_Kansas City 2 for 10; Chicago 1 for 9.

GIDP_Robert.

DP_Kansas City 1 (Lopez, O’Hearn); Chicago 1 (Grandal, Mendick, Grandal).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Duffy 5 2-3 7 4 3 1 6 92 4.11 Hahn 1-3 1 0 0 1 1 26 0.00 Zuber 1-3 1 1 1 1 1 15 5.11 Barlow 2-3 1 0 0 1 1 22 1.45 Staumont 1 0 0 0 0 2 14 0.66 Kennedy L,0-2 0 1 1 1 0 0 4 7.90

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA López 4 6 2 2 2 4 70 9.00 Heuer 1 0 0 0 1 1 14 2.70 Foster BS,0-1 1 1-3 2 2 2 2 0 37 1.23 Marshall 2-3 1 0 0 0 1 17 2.77 Cordero H,5 2-3 1 0 0 0 0 12 3.75 Colomé W,1-0 1 1-3 1 1 0 1 1 18 0.79

Inherited runners-scored_Hahn 1-1, Barlow 2-1, Marshall 1-0, Colomé 1-0. WP_López. PB_Gallagher (1).

Umpires_Home, Laz Diaz; First, D.J. Reyburn; Second, Ryan Blakney; Third, Shane Livensparger.

T_3:59.

