Chicago White Sox 6, Milwaukee 4

By The Associated Press

Chicago Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 37 6 12 5 Totals 36 4 10 4 Robert cf 3 2 1 0 Healy dh 1 0 0 0 Moncada 3b 5 2 3 1 a-Morrison ph-dh 4 0 0 0 Abreu 1b 5 1 2 3 Hiura 2b 4 0 1 0 Grandal dh 4 0 1 1 Yelich lf 4 1 2 0 1-Goins pr-dh 0 0 0 0 A.García cf 4 0 2 3 Jiménez lf 4 0 0 0 Gyorko 3b 1 0 0 0 McCann c 5 0 1 0 b-Sogard ph-3b-ss 3 0 0 0 L.García ss 5 1 3 0 Smoak 1b 4 1 1 0 Engel rf 1 0 0 0 Piña c 2 0 1 0 c-Mazara ph-rf 2 0 1 0 d-Narváez ph-c 1 0 0 0 Madrigal 2b 3 0 0 0 Arcia ss 3 1 1 0 e-Holt ph-3b 1 0 0 0 Gamel rf 4 1 2 1

Chicago 200 000 211 — 6 Milwaukee 100 021 000 — 4

E_McCann (1). DP_Chicago 1, Milwaukee 1. LOB_Chicago 10, Milwaukee 8. 2B_Moncada (3), Grandal (2), Yelich (1), A.García (3), Gamel (1), Hiura (1). HR_Abreu (2), Moncada (2). SB_Robert 2 (3). SF_Grandal (2).

IP H R ER BB SO

Chicago Rodón 2 3 1 1 0 1 Foster 2 0 0 0 1 3 Fry, H, 1 2-3 2 2 2 1 1 Cishek, BS, 0-1 1 3 1 1 0 0 Detwiler, W, 1-0 1 1-3 1 0 0 0 3 Marshall, H, 2 1 0 0 0 0 2 Colomé, S, 2-2 1 1 0 0 0 1

Milwaukee Anderson 3 5 2 2 0 2 Burnes 3 2-3 3 2 2 2 5 Phelps, L, 1-1 1 2 1 1 1 2 Knebel 2-3 1 1 1 0 2 Yardley 2-3 1 0 0 1 1

Cishek pitched to 4 batters in the 6th, Phelps pitched to 5 batters in the 8th.

HBP_Anderson (Engel), Cishek (Piña). WP_Detwiler, Phelps.

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, Tripp Gibson; Second, Ben May; Third, Andy Fletcher.

T_3:43.

