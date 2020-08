Chicago White Sox 7, St. Louis 2

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 6 2 3 5 Wong 2b 3 0 1 0 1 0 .192 Schrock 2b 0 0 0 0 0 0 .667 Edman ss 4 1 0 0 0 1 .200 Bader cf 0 0 0 0 0 0 .125 Goldschmidt dh 3 1 1 0 1 0 .333 O’Neill lf 3 0 0 0 1 0 .240 Carpenter 3b 4 0 1 2 0 1 .192 Carlson cf-rf 4 0 1 0 0 0 .200 Knizner c 4 0 0 0 0 1 .286 Fowler rf 3 0 1 0 0 0 .318 B.Miller ss 1 0 0 0 0 1 .250 Nogowski 1b 4 0 1 0 0 1 .250

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 7 8 7 2 10 Anderson ss 3 2 1 0 1 1 .333 Moncada 3b 4 1 1 3 0 1 .259 Grandal c 4 1 1 1 0 2 .230 Abreu 1b 3 1 1 1 1 1 .250 Jiménez lf 4 1 2 2 0 1 .267 Encarnación dh 4 0 0 0 0 2 .149 Robert cf 2 0 0 0 0 1 .275 Mazara rf 3 1 1 0 0 1 .179 Mendick 2b 3 0 1 0 0 0 .277

St. Louis 000 002 000_2 6 1 Chicago 100 060 00x_7 8 0

E_Knizner (0). LOB_St. Louis 7, Chicago 2. HR_Moncada (4), off Ramirez; Grandal (1), off Ramirez; Abreu (4), off Ramirez; Jiménez (7), off Ramirez. RBIs_Carpenter 2 (6), Jiménez 2 (17), Moncada 3 (11), Grandal (10), Abreu (13). SB_Anderson (1). CS_Mendick (1), Robert (2).

Runners left in scoring position_St. Louis 2 (Carlson, Edman); Chicago 1 (Encarnación). RISP_St. Louis 1 for 5; Chicago 2 for 3.

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Hudson L,0-2 4 2 1 1 1 3 55 5.40 Ramirez 2-3 6 6 6 1 1 30 81.00 Elledge 2 1-3 0 0 0 0 5 25 0.00 Kaminsky 1 0 0 0 0 1 8 0.00

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Keuchel W,3-2 5 2-3 4 2 2 2 1 93 3.07 Cordero 1 1-3 1 0 0 1 2 22 5.40 Foster 1 1 0 0 0 0 11 0.00 Detwiler 1 0 0 0 0 2 9 0.00

Inherited runners-scored_Cordero 2-0. WP_Ramirez.

Umpires_Home, Alex Tosi; First, Chris Conroy; Second, Larry Vanover; Third, Lance Barksdale.

T_2:52.

