Chicago White Sox 9, Kansas City 2

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 9 14 7 6 6 Robert cf 4 1 1 0 1 2 .351 Moncada 3b 3 0 0 0 2 0 .313 Abreu 1b 5 2 2 1 0 1 .282 Grandal c 4 1 3 3 1 0 .269 Encarnación dh 4 0 2 0 0 1 .179 Mercedes ph-dh 1 0 0 0 0 0 .000 Jiménez lf 4 1 0 0 1 2 .320 Delmonico rf 4 0 1 2 0 0 .150 Engel pr-rf 1 1 0 0 0 0 .318 Mendick ss 4 1 1 0 1 0 .100 Madrigal 2b 5 2 4 1 0 0 .308

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 2 6 2 1 6 Merrifield 2b 4 0 1 0 0 1 .317 Mejia pr-2b 0 0 0 0 0 0 .000 Soler dh 3 0 0 0 1 0 .278 Pérez 1b 4 0 2 0 0 1 .244 F.Cordero rf-cf 4 0 0 0 0 1 .150 Franco 3b 4 1 1 0 0 1 .250 Gordon lf 3 1 1 1 0 0 .214 Mondesi ss 1 0 0 0 0 0 .231 Lopez ss 2 0 1 1 0 1 .167 Phillips cf 2 0 0 0 0 0 .250 McBroom ph-rf 1 0 0 0 0 1 .238 Gallagher c 3 0 0 0 0 0 .000

Chicago 000 110 700_9 14 0 Kansas City 010 010 000_2 6 2

a-struck out for Phillips in the 7th. b-grounded out for Encarnación in the 8th.

1-ran for Delmonico in the 7th. 2-ran for Merrifield in the 8th.

E_Sparkman (0), F.Cordero (1). LOB_Chicago 9, Kansas City 3. 2B_Abreu (3), Franco (4), Lopez (1). HR_Gordon (1), off Cease. RBIs_Grandal 3 (7), Abreu (4), Delmonico 2 (3), Madrigal (1), Gordon (1), Lopez (1).

Runners left in scoring position_Chicago 4 (Moncada, Encarnación, Mercedes); Kansas City 2 (Gallagher, Franco). RISP_Chicago 5 for 15; Kansas City 1 for 6.

Runners moved up_Gordon. LIDP_Jiménez, Abreu. GIDP_Delmonico, Soler, F.Cordero.

DP_Chicago 2 (Abreu, Mendick, Abreu; Mendick, Madrigal, Abreu); Kansas City 3 (Pérez; Franco, Pérez, Franco; Merrifield, Mondesi, Pérez).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cease W,1-1 6 5 2 2 1 4 83 6.48 Bummer 1 0 0 0 0 2 12 1.93 Detwiler 2 1 0 0 0 0 16 0.00

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Junis 4 1-3 6 2 2 2 2 64 4.15 Zuber 2-3 0 0 0 3 1 24 4.76 Barlow L,1-1 1 2 2 2 0 1 17 3.18 Holland 2-3 3 4 2 1 1 21 3.18 Sparkman 1 1-3 2 1 0 0 0 27 5.40 Speier 1 1 0 0 0 1 16 6.00

Inherited runners-scored_Zuber 1-1, Holland 2-2, Sparkman 2-2.

Umpires_Home, Andy Fletcher; First, Dan Iassogna; Second, Tripp Gibson; Third, Ben May.

T_3:01.

