Cleveland 6, Minnesota 3

Minnesota Cleveland ab r h bi ab r h bi Totals 34 3 10 3 Totals 31 6 10 6 Kepler rf 1 1 1 1 Hernández 2b 3 1 1 1 Cave cf 3 0 2 1 Ramírez 3b 4 1 1 3 Polanco ss 3 0 0 0 Lindor ss 5 0 2 0 Cruz dh 4 0 0 0 C.Santana 1b 3 1 1 0 Rosario lf 4 0 1 0 Reyes dh 3 1 1 0 Gonzalez 3b-rf 4 0 1 0 Naquin rf 4 1 2 1 Arraez 2b 4 0 2 0 Allen lf 3 0 1 1 Sanó 1b 4 1 1 0 R.Pérez c 2 0 0 0 Wade Jr. cf-rf 2 0 1 1 DeShields cf 4 1 1 0 a-Adrianza ph-3b 2 1 1 0 Avila c 3 0 0 0

Minnesota 110 000 100 — 3 Cleveland 003 000 03x — 6

E_Ramírez (2), Clevinger (0). DP_Minnesota 1, Cleveland 2. LOB_Minnesota 5, Cleveland 9. 2B_Sanó (11), Adrianza (2), Lindor (7), Allen (1), Naquin (5). HR_Kepler (7), Ramírez (6). SB_DeShields (1). SF_Allen (1).

IP H R ER BB SO

Minnesota Berríos 5 2-3 7 3 3 4 6 Clippard 1-3 0 0 0 0 1 Duffey 1 0 0 0 0 2 Romo, L, 0-1 1-3 2 3 3 1 0 Coulombe 2-3 1 0 0 1 1

Cleveland Clevinger 6 8 2 2 1 6 O.Pérez, BS, 1-2 1-3 2 1 1 0 0 Maton, W, 2-0 1 2-3 0 0 0 0 1 Hand, S, 9-9 1 0 0 0 0 0

HBP_Romo (R.Pérez). WP_Berríos.

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Alex Tosi; Second, Ron Kulpa; Third, Chris Segal.

T_3:14.

