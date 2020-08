Colorado 8, Seattle 4

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 8 10 8 5 8 Hampson lf 4 1 1 2 1 1 .278 Story ss 5 0 0 1 0 2 .265 Blackmon rf 4 2 3 1 1 0 .423 Arenado 3b 4 0 0 0 1 0 .204 Kemp dh 4 2 1 0 1 2 .286 Murphy 1b 4 1 2 4 0 0 .342 McMahon 2b 4 0 0 0 0 1 .214 Owings cf 3 1 1 0 1 2 .296 E.Díaz c 4 1 2 0 0 0 .500

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 4 9 4 1 10 Long Jr. 2b 4 0 0 0 1 1 .214 Moore 1b 5 0 0 0 0 4 .289 Lewis cf 4 1 1 0 0 1 .375 Seager 3b 4 1 2 0 0 1 .315 Nola c 4 1 2 3 0 0 .324 Vogelbach dh 4 0 0 0 0 0 .107 Lopes lf 4 0 1 0 0 1 .250 Gordon ss 4 1 1 0 0 1 .148 Smith rf 4 0 2 1 0 1 .147

Colorado 002 002 130_8 10 1 Seattle 010 002 010_4 9 0

E_Story (4). LOB_Colorado 6, Seattle 7. 2B_E.Díaz (1), Kemp (2), Seager (6), Nola (4). HR_Hampson (1), off Swanson; Blackmon (3), off Ramirez; Murphy (3), off Ramirez; Nola (1), off Senzatela. RBIs_Hampson 2 (3), Story (7), Murphy 4 (10), Blackmon (15), Smith (3), Nola 3 (7). SB_Smith (2).

Runners left in scoring position_Colorado 3 (Arenado, Kemp); Seattle 5 (Nola, Long Jr., Moore 2, Vogelbach). RISP_Colorado 1 for 6; Seattle 2 for 10.

Runners moved up_Blackmon, Hampson, Long Jr.. GIDP_E.Díaz, Arenado.

DP_Seattle 2 (Seager, Long Jr., Moore; Seager, Long Jr., Moore).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Senzatela, W, 3-0 6 5 3 2 1 5 91 2.65 Kinley, H, 3 1 0 0 0 0 2 11 0.00 Bard 1 2 1 1 0 2 17 3.52 Estévez 1 2 0 0 0 1 17 1.08

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Kikuchi, L, 0-1 5 2-3 6 4 4 1 3 95 5.28 Swanson 1 1-3 1 1 1 1 1 19 8.10 Ramirez 2 3 3 3 3 4 51 3.86

Inherited runners-scored_Swanson 1-0. PB_Nola (2).

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Chris Guccione; Second, Cory Blaser; Third, Gabe Morales.

T_3:13.

