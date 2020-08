Detroit 3, Minnesota 2

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 2 5 1 2 9 Kepler rf 5 0 1 0 0 1 .224 Polanco ss 4 1 2 1 0 0 .279 Cruz dh 2 0 0 0 1 1 .319 Sanó 1b 3 0 0 0 0 3 .235 Cave cf 3 0 0 0 0 1 .197 Arraez 2b 4 0 0 0 0 0 .264 Gonzalez 3b 3 1 0 0 1 1 .234 Wade Jr. lf 3 0 0 0 0 1 .200 c-Rosario ph 1 0 0 0 0 0 .238 Avila c 2 0 1 0 0 1 .171 a-Adrianza ph 1 0 0 0 0 0 .200 Jeffers c 1 0 1 0 0 0 .313

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 3 6 3 0 12 Reyes rf 4 1 1 0 0 0 .282 Schoop 2b 4 1 2 1 0 2 .303 Cabrera dh 4 0 2 1 0 0 .241 Candelario 1b 3 1 1 1 0 0 .299 Goodrum ss 3 0 0 0 0 3 .194 Jones cf 3 0 0 0 0 1 .274 Stewart lf 2 0 0 0 0 0 .161 b-Bonifacio ph-lf 1 0 0 0 0 1 .200 Greiner c 3 0 0 0 0 3 .103 Paredes 3b 3 0 0 0 0 2 .258

Minnesota 011 000 000_2 5 0 Detroit 100 101 00x_3 6 0

a-lined out for Avila in the 7th. b-struck out for Stewart in the 7th. c-flied out for Wade Jr. in the 9th.

LOB_Minnesota 8, Detroit 3. 3B_Reyes (2). HR_Polanco (3), off Mize; Candelario (4), off Maeda; Schoop (8), off Maeda. RBIs_Polanco (16), Cabrera (20), Candelario (15), Schoop (19).

Runners left in scoring position_Minnesota 3 (Cave, Kepler, Gonzalez); Detroit 0. RISP_Minnesota 0 for 4; Detroit 1 for 2.

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Maeda, L, 4-1 6 6 3 3 0 8 91 2.53 Thielbar 2 0 0 0 0 4 27 1.86

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Mize 3 2 2 2 2 4 67 6.75 Alexander, W, 2-1 3 2-3 2 0 0 0 3 49 4.12 Jiménez, H, 1 1-3 0 0 0 0 1 4 11.70 Farmer, H, 5 1 0 0 0 0 1 19 4.76 Soto, S, 2-2 1 1 0 0 0 0 15 3.12

Inherited runners-scored_Jiménez 1-0. HBP_Mize 3 (Sanó,Cruz,Cave). WP_Mize.

Umpires_Home, Ron Kulpa; First, Manny Gonzalez; Second, Todd Tichenor; Third, Chris Segal.

T_2:41.

