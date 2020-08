Detroit 8, Minnesota 2

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 25 2 4 2 0 7 Polanco ss 2 0 1 1 0 0 .272 Sanó 1b 3 0 0 0 0 2 .242 Cruz dh 3 1 1 1 0 0 .325 Gonzalez rf 3 0 1 0 0 2 .240 Vargas 2b 3 0 0 0 0 0 .238 Rosario lf 3 0 0 0 0 0 .240 Adrianza 3b 3 0 1 0 0 0 .204 Kepler cf 3 1 0 0 0 2 .225 Avila c 2 0 0 0 0 1 .154

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 8 16 8 3 2 Reyes rf 4 1 4 0 0 0 .283 Schoop 2b 4 0 1 1 0 0 .296 Cabrera dh 4 0 1 2 0 0 .232 Paredes pr-dh 0 0 0 0 0 0 .286 Candelario 1b 2 2 1 0 2 0 .298 Goodrum ss 3 2 2 0 1 1 .200 Jones cf 4 1 2 0 0 0 .283 Stewart lf 1 0 1 2 0 0 .167 Bonifacio ph-lf 1 0 1 2 0 0 .211 Romine c 3 0 1 1 0 1 .291 Castro 3b 3 2 2 0 0 0 .314

Minnesota 001 001 0_2 4 1 Detroit 011 222 x_8 16 1

a-singled for Stewart in the 5th.

1-ran for Cabrera in the 6th.

E_Gonzalez (1), Candelario (3). LOB_Minnesota 3, Detroit 7. 2B_Adrianza (3), Stewart (3), Jones (9), Cabrera (2). HR_Cruz (13), off Boyd. RBIs_Polanco (15), Cruz (29), Stewart 2 (7), Schoop (18), Romine (14), Bonifacio 2 (4), Cabrera 2 (19). SF_Polanco, Stewart.

Runners left in scoring position_Minnesota 1 (Avila); Detroit 4 (Romine, Candelario, Schoop, Jones). RISP_Minnesota 0 for 3; Detroit 6 for 15.

Runners moved up_Jones, Cabrera. GIDP_Cabrera, Jones, Romine, Schoop.

DP_Minnesota 4 (Vargas, Sanó; Polanco, Vargas, Sanó; Adrianza, Vargas, Sanó; Polanco, Sanó).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Dobnak L,5-2 4 1-3 12 6 6 2 1 73 3.12 Thorpe 1 2-3 4 2 1 1 1 35 6.06

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Boyd W,1-4 6 4 2 1 0 6 87 7.27 Garcia 1 0 0 0 0 1 9 2.08

Inherited runners-scored_Thorpe 3-2. WP_Boyd.

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Charlie Ramos; Second, Ron Kulpa; Third, Manny Gonzalez.

T_2:11.

