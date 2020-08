Detroit 8, Minnesota 2

By The Associated Press

Minnesota Detroit ab r h bi ab r h bi Totals 25 2 4 2 Totals 29 8 16 8 Polanco ss 2 0 1 1 Reyes rf 4 1 4 0 Sanó 1b 3 0 0 0 Schoop 2b 4 0 1 1 Cruz dh 3 1 1 1 Cabrera dh 4 0 1 2 Gonzalez rf 3 0 1 0 Paredes pr-dh 0 0 0 0 Vargas 2b 3 0 0 0 Candelario 1b 2 2 1 0 Rosario lf 3 0 0 0 Goodrum ss 3 2 2 0 Adrianza 3b 3 0 1 0 Jones cf 4 1 2 0 Kepler cf 3 1 0 0 Stewart lf 1 0 1 2 Avila c 2 0 0 0 Bonifacio ph-lf 1 0 1 2 Romine c 3 0 1 1 Castro 3b 3 2 2 0

Minnesota 001 001 0 — 2 Detroit 011 222 x — 8

E_Gonzalez (1), Candelario (3). DP_Minnesota 4, Detroit 0. LOB_Minnesota 3, Detroit 7. 2B_Adrianza (3), Stewart (3), Jones (9), Cabrera (2). HR_Cruz (13). SF_Polanco (1), Stewart (1).

IP H R ER BB SO

Minnesota Dobnak L,5-2 4 1-3 12 6 6 2 1 Thorpe 1 2-3 4 2 1 1 1

Detroit Boyd W,1-4 6 4 2 1 0 6 Garcia 1 0 0 0 0 1

WP_Boyd.

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Charlie Ramos; Second, Ron Kulpa; Third, Manny Gonzalez.

Advertisement

T_2:11.

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.