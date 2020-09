Houston 10, Colorado 8

By The Associated Press

Houston AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 10 10 10 2 9 Springer cf 4 1 1 1 0 0 .217 Altuve 2b 5 1 2 2 0 0 .190 Correa ss 5 1 1 0 0 2 .315 Reddick rf 3 1 1 0 1 1 .267 Gurriel dh 4 1 1 1 0 2 .296 Tucker lf 4 2 2 2 0 1 .239 Toro 3b 4 1 1 3 0 2 .171 Jones 1b 3 1 0 0 1 0 .200 Maldonado c 4 1 1 1 0 1 .242

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 41 8 14 8 6 9 Tapia lf 2 1 1 0 4 0 .311 Story ss 6 1 1 0 0 2 .291 Blackmon rf 5 0 2 2 0 2 .424 Arenado 3b 5 2 2 1 0 1 .234 Murphy dh 5 1 2 0 0 0 .289 McMahon 1b 3 2 2 4 2 0 .225 Rodgers 2b 5 0 0 0 0 2 .143 Hilliard cf 5 1 4 0 0 0 .244 Wolters c 3 0 0 0 0 1 .200 Fuentes ph 1 0 0 0 0 1 .000 Butera c 0 0 0 0 0 0 .167 Kemp ph 1 0 0 1 0 0 .264

Houston 050 050 000_10 10 0 Colorado 021 022 001_8 14 1

a-struck out for Wolters in the 7th. b-grounded out for Butera in the 9th.

E_Tapia (1). LOB_Houston 2, Colorado 12. 2B_Altuve (3), Arenado (3), Story (6). 3B_Tucker (4), Hilliard (1). HR_Toro (2), off Márquez; McMahon (4), off Javier; Arenado (7), off Javier; McMahon (5), off Raley. RBIs_Tucker 2 (17), Maldonado (17), Springer (15), Altuve 2 (12), Gurriel (11), Toro 3 (6), McMahon 4 (16), Arenado (15), Blackmon 2 (24), Kemp (11).

Runners left in scoring position_Houston 1 (Correa); Colorado 6 (Arenado, Story, Blackmon, Rodgers 2). RISP_Houston 6 for 9; Colorado 2 for 11.

Runners moved up_Murphy, Kemp.

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Javier 3 2-3 7 3 3 2 5 78 3.55 Raley 1 1-3 3 3 3 1 3 31 6.35 James 1 2 1 1 1 0 23 10.97 Taylor 1 1 0 0 1 1 19 1.42 Paredes W,1-0 1 0 0 0 1 0 16 2.45 Pressly S,3-5 1 1 1 1 0 0 14 5.87

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Márquez L,2-4 5 10 10 10 2 5 87 4.38 Harvey 1-3 0 0 0 0 0 13 0.00 Kinley 1 2-3 0 0 0 0 2 11 5.00 Estévez 2 0 0 0 0 2 23 2.84

Inherited runners-scored_Raley 2-0, James 1-1, Paredes 1-0, Kinley 1-0. HBP_Harvey (Springer). WP_Javier. PB_Maldonado (2).

Umpires_Home, Edwin Moscoso; First, Rob Drake; Second, Doug Eddings; Third, Bill Miller.

T_3:31.

