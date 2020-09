Indianapolis 500 Foreign Winners

By The Associated Press

2020 — Takuma Sato, Japan

2019 — Simon Pagenuad, France

2018 — Will Power, Australia

2017 — Takuma Sato, Japan

Advertisement

2015 — Juan Montoya, Colombia

2013 — Tony Kanaan, Brazil

2012 — Dario Franchitti, Scotland

2011 — Dan Wheldon, England

2010 — Dario Franchitti, Scotland

2009 — Helio Castroneves, Brazil

2008 — Scott Dixon, New Zealand

2007 — Dario Franchitti, Scotland

2005 — Dan Wheldon, England

2003 — Gil de Ferran, Brazil

2002 — Helio Castroneves, Brazil

2001 — Helio Castroneves, Brazil

2000 — Juan Montoya, Colombia

1999 — Kenny Brack, Sweden

1997 — Arie Luyendyk, Netherlands

1995 — Jacques Villeneuve, Canada

1993 — Emerson Fittipaldi, Brazil

1990 — Arie Luyendyk, Netherlands

1989 — Emerson Fittipaldi, Brazil

1969 — Mario Andretti, Italy

1966 — Graham Hill, England

1965 — Jimmy Clark, Scotland

1946 — George Robson, England

1920 — Gaston Chevrolet, France

1916 — Dario Resta, Italy

1915 — Ralph DePalma, Italy

1914 — Rene Thomas, France

1913 — Jules Goux, France

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.