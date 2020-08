Kansas City 9, Chicago White Sox 6

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 9 11 9 7 9 Merrifield cf 3 0 0 0 2 1 .290 Dozier rf 4 2 2 1 1 0 .259 Soler dh 4 1 1 1 1 2 .254 O’Hearn 1b 4 2 2 2 1 2 .260 Franco 3b 5 1 1 3 0 0 .244 Gordon lf 4 1 3 1 1 1 .219 Mondesi ss 5 0 0 0 0 1 .197 Lopez 2b 3 0 0 0 1 1 .205 Viloria c 2 0 0 0 0 1 .214 a-McBroom ph 1 1 1 1 0 0 .327 Gallagher c 1 1 1 0 0 0 .308

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 6 10 5 4 8 Anderson ss 5 1 4 1 0 0 .361 Moncada 3b 3 0 0 1 2 1 .254 1-Goins pr 0 0 0 0 0 0 .000 Grandal c 5 0 0 0 0 3 .227 Abreu 1b 5 0 1 0 0 3 .313 Jiménez lf 2 1 0 0 2 0 .316 Encarnación dh 4 1 1 2 0 0 .181 Robert cf 4 2 2 0 0 1 .292 Mazara rf 4 0 0 0 0 0 .226 Madrigal 2b 4 1 2 1 0 0 .333

Kansas City 010 001 520_9 11 2 Chicago 001 200 003_6 10 0

a-homered for Viloria in the 7th.

1-ran for Moncada in the 9th.

E_Singer (2), Kennedy (1). LOB_Kansas City 7, Chicago 7. 2B_Gallagher (3), Dozier (3), Soler (6), Anderson 2 (8). HR_Gordon (4), off Cease; O’Hearn (2), off Cordero; McBroom (5), off Burdi; Franco (6), off Burdi; Encarnación (6), off Singer. RBIs_Gordon (7), O’Hearn 2 (17), McBroom (9), Franco 3 (18), Dozier (8), Soler (22), Madrigal (2), Encarnación 2 (9), Anderson (11), Moncada (17). SB_Dozier (2).

Runners left in scoring position_Kansas City 2 (O’Hearn 2); Chicago 4 (Abreu 2, Grandal). RISP_Kansas City 4 for 9; Chicago 2 for 12.

Runners moved up_Viloria, Merrifield, Mazara. GIDP_Franco, Dozier, Robert.

DP_Kansas City 1 (Franco, O’Hearn); Chicago 2 (Moncada, Madrigal, Abreu; Anderson, Abreu).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Singer 5 5 3 3 2 4 95 5.19 Newberry, W, 1-0 1 1 0 0 1 0 18 1.64 Zimmer 1 1 0 0 1 1 18 1.50 Holland 1 0 0 0 0 1 13 3.18 Kennedy 1-3 3 3 2 0 0 15 9.00 Hahn, S, 1-1 2-3 0 0 0 0 2 6 0.00

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cease 4 1-3 1 1 1 6 5 93 3.00 Cordero 1 1-3 1 1 1 0 0 16 4.05 Fry, H, 2 2-3 1 0 0 0 0 10 4.50 Burdi, L, 0-1, BS, 0-2 1-3 4 5 5 1 1 27 11.37 Detwiler 1 1-3 4 2 2 0 1 31 1.32 Cishek 1 0 0 0 0 2 11 6.17

Inherited runners-scored_Hahn 1-0, Cordero 2-0. PB_Grandal (3).

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Shane Livensparger; Second, D.J. Reyburn; Third, Laz Diaz.

T_3:33.

