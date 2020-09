Korn Ferry Tour Money Leaders

By The Associated Press

Through Aug. 30

Trn Money 1. Will Zalatoris 15 $358,978 2. Davis Riley 16 $331,203 3. Lee Hodges 16 $289,788 4. Brandon Wu 6 $277,236 5. Stephan Jaeger 16 $265,467 6. Taylor Pendrith 17 $248,613 7. Mito Pereira 15 $229,381 8. David Lipsky 14 $225,571 9. Greyson Sigg 17 $224,474 10. Curtis Luck 12 $198,963 11. Paul Barjon 15 $195,312 12. Chad Ramey 18 $192,511 13. Dylan Wu 18 $187,505 14. Seth Reeves 16 $187,228 15. Max McGreevy 16 $185,399 16. Jared Wolfe 16 $184,912 17. Dan McCarthy 16 $179,542 18. Nick Hardy 17 $169,009 19. David Kocher 17 $166,071 20. Andrew Novak 16 $160,302 21. Justin Lower 16 $158,395 22. Ben Kohles 15 $153,938 23. John Chin 16 $149,926 24. Roberto Díaz 16 $148,416 25. Kyle Jones 14 $144,850 26. Tommy Gainey 13 $137,149 27. Ollie Schniederjans 13 $134,622 28. Brandon Harkins 16 $131,574 29. Taylor Montgomery 14 $131,388 30. Vince India 16 $128,725 31. Paul Haley II 12 $121,626 32. Cameron Young 5 $119,300 33. Theo Humphrey 17 $112,757 34. Carl Yuan 15 $112,494 35. Nicholas Lindheim 15 $112,328 36. Brad Hopfinger 14 $112,203 37. Chris Kirk 3 $112,000 38. José de Jesús Rodríguez 14 $110,641 39. Jimmy Stanger 17 $110,193 40. Callum Tarren 17 $109,157 41. Luke List 1 $108,000 42. Augusto Núñez 18 $100,322 43. John VanDerLaan 17 $95,342 44. Erik Barnes 12 $94,094 45. Charlie Saxon 17 $91,247 46. Scott Gutschewski 14 $90,628 47. Adam Svensson 16 $90,235 48. Dawie van der Walt 18 $89,011 49. Ryan McCormick 12 $84,452 50. Ryan Ruffels 16 $84,295

