Korn Ferry Tour Nationwide Children’s Hospital Championship Scores

By The Associated Press

Sunday At OSU GC – Scarlet Course Columbus, Ohio Purse: $1 million Yardage: 7,444; Par: 71 Final Round Curtis Luck, $180,000 68-66-68-71—273 Theo Humphrey, $65,000 70-67-70-67—274 Taylor Montgomery, $65,000 72-67-67-68—274 Cameron Young, $65,000 66-69-68-71—274 Scott Gutschewski, $32,300 70-68-70-67—275 Nick Hardy, $32,300 65-74-67-69—275 Stephan Jaeger, $32,300 69-70-70-66—275 Jimmy Stanger, $32,300 65-71-69-70—275 Will Zalatoris, $32,300 69-70-66-70—275 Ollie Schniederjans, $25,500 71-66-71-68—276 Vince India, $22,050 69-68-69-71—277 Ryan McCormick, $22,050 71-70-65-71—277 Chip McDaniel, $22,050 69-70-68-70—277 Anders Albertson, $19,000 70-72-69-67—278 Ben Martin, $17,000 72-68-68-71—279 Peter Uihlein, $17,000 74-68-67-70—279 Kristoffer Ventura, $17,000 72-68-66-73—279 Erik Barnes, $11,143 69-67-68-76—280 Zecheng Dou, $11,143 69-69-69-73—280 Brad Hopfinger, $11,143 71-71-69-69—280 Justin Hueber, $11,143 72-69-70-69—280 KK Limbhasut, $11,143 72-70-70-68—280 Stuart Macdonald, $11,143 71-67-75-67—280 Mito Pereira, $11,143 71-70-67-72—280 Charlie Saxon, $11,143 67-70-69-74—280 David Skinns, $11,143 68-73-70-69—280 Tom Whitney, $11,143 75-66-70-69—280 John Chin, $7,400 73-69-66-73—281 Nicholas Lindheim, $7,400 71-66-75-69—281 Justin Lower, $7,400 68-73-71-69—281 Mark Baldwin, $6,350 70-73-69-70—282 Brandon Crick, $6,350 74-68-70-70—282 Andrew Novak, $6,350 72-70-71-69—282 Augusto Núñez, $6,350 71-69-74-68—282 Davis Riley, $6,350 71-71-71-69—282 Curtis Thompson, $6,350 68-71-72-71—282 Trevor Cone, $5,138 71-67-72-73—283 J.T. Griffin, $5,138 75-68-72-68—283 Jake Knapp, $5,138 68-72-73-70—283 Ben Kohles, $5,138 74-69-70-70—283 Kevin Roy, $5,138 71-72-69-71—283 Austen Truslow, $5,138 69-72-71-71—283 T.J. Vogel, $5,138 67-73-71-72—283 Jared Wolfe, $5,138 71-71-74-67—283 Tyson Alexander, $4,483 73-70-71-70—284 Seth Reeves, $4,483 69-72-72-71—284 Taylor Dickson, $4,483 72-71-68-73—284 Brett Drewitt, $4,483 68-73-69-74—284 Kyle Reifers, $4,483 69-74-70-71—284 Zach Wright, $4,483 70-71-70-73—284 Harrison Endycott, $4,223 71-72-72-70—285 Brent Grant, $4,223 71-71-72-71—285 Brandon Harkins, $4,223 73-68-73-71—285 José de Jesús Rodríguez, $4,223 70-72-71-72—285 Greyson Sigg, $4,223 72-70-73-70—285 Dawson Armstrong, $4,223 72-69-72-72—285 Lee Hodges, $4,223 66-70-74-75—285 Michael Arnaud, $4,050 70-69-73-74—286 Mark Blakefield, $4,050 73-70-73-70—286 Julián Etulain, $4,050 67-75-72-72—286 Paul Haley II, $4,050 73-68-69-76—286 Evan Harmeling, $4,050 70-72-73-71—286 Steve Marino, $4,050 71-70-72-73—286 Max McGreevy, $4,050 70-72-73-71—286 Michael Miller, $4,050 71-72-74-69—286 Camilo Villegas, $4,050 70-71-74-71—286 Brandon Wu, $4,050 67-69-77-73—286 Kevin Dougherty, $3,920 71-71-75-70—287 Taylor Pendrith, $3,920 72-71-72-72—287 Drew Weaver, $3,920 72-70-72-73—287 Dan McCarthy, $3,880 71-69-75-73—288 Carl Yuan, $3,860 69-73-73-74—289 Hayden Buckley, $3,840 72-71-72-75—290 Martin Piller, $3,820 73-69-74-75—291 Austin Smotherman, $3,800 73-68-74-77—292

