L.A. Angels 3, Seattle 2

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 2 6 2 3 10 Crawford ss 3 1 1 0 1 0 .246 Haggerty dh 4 0 1 1 0 2 .297 Lewis cf 4 0 1 0 0 1 .347 Seager 3b 4 1 1 0 0 1 .291 Nola c 3 0 0 0 1 1 .313 Marmolejos 1b 3 0 1 0 1 1 .179 Lopes lf 4 0 1 1 0 0 .232 Long Jr. 2b 4 0 0 0 0 3 .170 Bishop rf 3 0 0 0 0 1 .133

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 3 8 3 4 10 D.Fletcher 2b 3 0 0 0 1 0 .314 Ohtani dh 3 1 1 0 1 2 .188 Trout cf 3 1 2 1 1 1 .265 Rendon 3b 3 0 0 0 0 0 .307 Pujols 1b 3 1 1 1 0 1 .220 1-Walsh pr-1b 0 0 0 0 0 0 .000 Upton lf 4 0 3 1 0 1 .133 Goodwin lf 0 0 0 0 0 0 .253 Adell rf 4 0 0 0 0 3 .175 Castro c 3 0 0 0 1 2 .192 Simmons ss 3 0 1 0 0 0 .257

Seattle 000 001 001_2 6 0 Los Angeles 000 002 01x_3 8 0

1-ran for Pujols in the 8th.

LOB_Seattle 6, Los Angeles 8. 2B_Crawford (3), Seager (10), Upton (1), Ohtani (6), Pujols (4). HR_Trout (11), off Lail. RBIs_Haggerty (6), Lopes (8), Pujols (13), Upton (8), Trout (26). SB_Ohtani (4). CS_Upton (1).

Runners left in scoring position_Seattle 1 (Marmolejos); Los Angeles 3 (Castro 2, Upton, Ohtani). RISP_Seattle 2 for 4; Los Angeles 2 for 9.

Runners moved up_Seager. GIDP_Rendon.

DP_Seattle 1 (Crawford, Long Jr., Marmolejos).

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Margevicius, L, 1-2 6 7 2 2 2 5 98 3.86 Y.Ramirez 1 0 0 0 2 2 28 3.00 Lail 1 1 1 1 0 3 27 1.69

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Heaney, W, 2-2 7 2-3 4 1 1 2 10 104 4.62 Buttrey, S, 4-7 1 1-3 2 1 1 1 0 13 3.38

IBB_off Margevicius (Trout), off Heaney (Nola). HBP_Lail 2 (Rendon,Pujols).

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Alfonso Marquez; Second, Chris Guccione; Third, Malachi Moore.

T_2:50.

