L.A. Angels 4, Oakland 3

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 4 8 4 3 6 Fletcher ss 5 2 2 1 0 0 .316 La Stella 1b 4 0 0 0 0 1 .261 Trout cf 4 0 1 3 1 0 .281 Rendon 3b 5 0 1 0 0 1 .314 Ohtani dh 3 0 0 0 1 1 .165 Goodwin lf 4 0 0 0 0 2 .241 Adell rf 4 1 2 0 0 0 .217 Castro c 4 0 1 0 0 1 .214 Rengifo 2b 3 1 1 0 1 0 .146

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 3 6 3 3 5 Semien ss 3 0 0 0 1 1 .208 Laureano cf 4 1 1 0 0 0 .229 Olson 1b 4 0 1 1 0 1 .178 Chapman 3b 3 1 1 1 1 1 .250 Canha dh 3 1 0 0 1 1 .283 Grossman lf 4 0 1 0 0 0 .290 Piscotty rf 4 0 0 0 0 0 .241 Kemp 2b 4 0 1 1 0 0 .240 Allen c 3 0 1 0 0 1 .194

Los Angeles 130 000 000_4 8 0 Oakland 010 110 000_3 6 3

E_Kemp (1), Chapman (4), Semien (3). LOB_Los Angeles 9, Oakland 5. 2B_Fletcher (9), Adell (1), Trout (2), Kemp (2), Grossman (6), Olson (2). HR_Chapman (9), off Canning. RBIs_Trout 3 (25), Fletcher (10), Kemp (1), Chapman (21), Olson (20). SB_Semien (3). CS_Rengifo (1). S_La Stella.

Runners left in scoring position_Los Angeles 2 (Rendon, Goodwin); Oakland 4 (Chapman, Allen, Kemp, Canha). RISP_Los Angeles 2 for 9; Oakland 0 for 6.

LIDP_Goodwin, Semien.

DP_Los Angeles 1 (Fletcher, La Stella, Fletcher); Oakland 1 (Kemp, Semien, Kemp).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Canning 4 2-3 6 3 3 2 3 78 4.88 Andriese W,1-1 2 1-3 0 0 0 1 1 35 6.50 Buttrey S,3-6 2 0 0 0 0 1 19 2.84

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Bassitt L,2-1 5 2-3 6 4 2 2 6 105 2.97 Trivino 1 0 0 0 1 0 14 3.97 McFarland 1 1-3 1 0 0 0 0 24 0.77 Petit 1 1 0 0 0 0 8 2.31

Inherited runners-scored_Andriese 1-0, Trivino 1-0, McFarland 1-0.

Umpires_Home, John Libka; First, Jim Reynolds; Second, Lance Barrett; Third, Gabe Morales.

T_3:06.

