L.A. Angels 7, San Francisco 6

By The Associated Press

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 6 10 6 1 5 Yastrzemski rf 5 0 2 2 0 1 .305 Dickerson lf 5 0 1 1 0 1 .245 Duggar lf 0 0 0 0 0 0 .133 Solano 2b 3 1 1 0 0 1 .403 Belt 1b 4 1 1 2 0 0 .186 Longoria 3b 4 0 1 0 0 0 .228 Pab.Sandoval dh 4 1 1 0 0 0 .174 Crawford ss 3 1 1 0 1 1 .224 Dubón cf 4 2 2 0 0 1 .250 Tromp c 3 0 0 1 0 0 .211

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 7 12 7 2 10 Fletcher ss 4 2 2 0 1 0 .300 La Stella 2b 4 2 2 3 0 0 .277 Trout cf 4 1 1 1 0 0 .301 Rendon 3b 4 1 3 1 0 1 .203 Pujols 1b 4 0 2 2 0 0 .186 Adell rf 4 0 0 0 0 3 .214 Upton dh 4 0 0 0 0 3 .107 Stassi c 3 0 0 0 1 2 .250 Goodwin lf 4 1 2 0 0 1 .288

San Francisco 200 013 000_6 10 0 Los Angeles 002 030 002_7 12 0

One out when winning run scored.

LOB_San Francisco 5, Los Angeles 6. 2B_Yastrzemski (6), Goodwin (4), Rendon (2), Pujols (1). 3B_Longoria (1). HR_Belt (2), off Canning; Trout (9), off T.Anderson; La Stella (1), off Gott. RBIs_Belt 2 (5), Dickerson (5), Tromp (5), Yastrzemski 2 (16), La Stella 3 (7), Trout (19), Rendon (11), Pujols 2 (8). SB_Dubón (1). CS_Crawford (1). SF_Tromp, La Stella.

Runners left in scoring position_San Francisco 3 (Pab.Sandoval, Belt, Dickerson); Los Angeles 4 (Pujols, Adell, La Stella). RISP_San Francisco 2 for 6; Los Angeles 2 for 8.

Runners moved up_Fletcher. GIDP_Pujols.

DP_San Francisco 1 (Longoria, Solano, Belt).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA T.Anderson 5 8 5 5 1 8 83 3.63 García H,0 1 1 0 0 1 0 24 0.00 Rogers H,5 1 1 0 0 0 0 12 9.00 Watson H,3 1 0 0 0 0 1 9 1.59 Gott L,1-1 BS,4-5 1-3 2 2 2 0 1 12 12.86

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Canning 4 2-3 6 3 3 0 2 86 4.42 Milner 2-3 1 2 2 1 0 17 1.69 Ramirez BS,0-0 1-3 2 1 1 0 0 14 3.86 Mayers 1 1-3 0 0 0 0 2 14 4.50 Peña 1 1 0 0 0 1 9 2.53 Buttrey W,0-0 1 0 0 0 0 0 19 3.72

Inherited runners-scored_Milner 2-0, Ramirez 2-2, Mayers 1-0. HBP_Canning (Solano). PB_Tromp (1).

Umpires_Home, Adam Hamari; First, John Libka; Second, Jim Reynolds; Third, Lance Barrett.

T_3:12.

