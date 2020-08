L.A. Dodgers 8, L.A. Angels 3

By The Associated Press

Los Angeles (N) AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 8 10 8 1 11 Betts rf 5 2 2 1 0 1 .314 Seager dh 4 1 2 3 0 1 .294 Muncy 2b-3b 4 1 1 2 0 1 .179 Bellinger cf 4 0 0 0 0 1 .187 Taylor ss 4 0 0 0 0 2 .268 Pederson lf 4 0 0 0 0 2 .153 Ríos 3b 1 0 1 0 0 0 .276 Hernández 2b 2 1 0 0 1 1 .242 Beaty 1b 4 2 3 1 0 0 .208 Ruiz c 4 1 1 1 0 2 .250

Los Angeles (A) AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 3 10 3 3 3 Fletcher ss 5 0 1 0 0 0 .300 La Stella 1b 4 0 0 0 0 0 .277 Trout cf 4 0 1 0 0 2 .301 Rendon 3b 3 1 1 1 1 0 .203 Ohtani dh 4 1 1 0 0 0 .203 Goodwin lf 3 1 2 1 1 1 .288 Adell rf 4 0 2 0 0 0 .214 Stassi c 3 0 1 1 1 0 .250 Rengifo 2b 4 0 1 0 0 0 .150

Los Angeles (N) 003 401 000_8 10 0 Los Angeles (A) 010 101 000_3 10 1

E_Teheran (1). LOB_Los Angeles (N) 2, Los Angeles (A) 7. 2B_Ríos (3). HR_Ruiz (1), off Teheran; Muncy (5), off Teheran; Seager (5), off Andriese; Beaty (2), off Andriese; Rendon (6), off May; Goodwin (4), off Alexander. RBIs_Ruiz (1), Muncy 2 (10), Betts (19), Seager 3 (13), Beaty (2), Stassi (11), Rendon (11), Goodwin (12). SB_Betts (2). CS_Taylor (2).

Runners left in scoring position_Los Angeles (N) 0 (Beaty); Los Angeles (A) 3 (Rengifo, Adell). RISP_Los Angeles (N) 4 for 5; Los Angeles (A) 1 for 4.

Runners moved up_Adell, Stassi, Ohtani. GIDP_Fletcher, Rengifo, Stassi.

DP_Los Angeles (N) 3 (Muncy, Hernández, Beaty; Muncy, Hernández, Beaty; Hernández, Beaty).

Los Angeles (N) IP H R ER BB SO NP ERA May 4 1-3 7 2 2 0 2 88 3.00 Graterol 2-3 0 0 0 0 0 6 3.72 Alexander W,1-0 2 3 1 1 0 0 22 1.23 Santana 2 0 0 0 3 1 37 2.38

Los Angeles (A) IP H R ER BB SO NP ERA Teheran L,0-2 3 1-3 6 4 4 1 3 60 12.38 Andriese 2 2-3 4 4 4 0 5 46 7.20 Milner 1 0 0 0 0 2 12 1.69 J.Barnes 1 0 0 0 0 0 14 3.72 Middleton 1 0 0 0 0 1 10 5.00

Inherited runners-scored_Graterol 1-0, Andriese 1-1. WP_Santana.

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Adam Hamari; Second, John Libka; Third, Jim Reynolds.

T_3:10.

