Los Angeles Galaxy 2, Los Angeles FC 0

Los Angeles Galaxy 1 1 — 2 Los Angeles FC 0 0 — 0

First half_1, Los Angeles Galaxy, Zubak, 1 (Araujo), 26th minute.

Second half_2, Los Angeles Galaxy, Lletget, 1 (Araujo), 54th.

Goalies_Los Angeles Galaxy, David Bingham, Jonathan Klinsmann; Los Angeles FC, Kenneth Vermeer, Pablo Sisniega.

Yellow Cards_Blackmon, Los Angeles FC, 51st; Kitchen, Los Angeles Galaxy, 66th; El Munir, Los Angeles FC, 90th.

Referee_Ismail Elfath. Assistant Referees_Frank Anderson, Cameron Blanchard, Kevin Stott. 4th Official_Alejandro Mariscal.

Lineups

Los Angeles Galaxy_David Bingham; Julian Araujo (Efrain Alvarez, 76th), Nick DePuy, Rolf Feltscher, Emiliano Insua, Daniel Steres; Joe Corona, Perry Kitchen, Sebastian Lletget (Sacha Kljestan, 82nd); Cristian Pavon, Ethan Zubak (Jonathan Dos Santos, 65th).

Los Angeles FC_Kenneth Vermeer; Tristan Blackmon, Dejan Jakovic (Jose Cifuentes, 46th), Mark Anthony Kaye, Diego Palacios (Mohammed El Munir, 65th), Eddie Segura; Francisco Ginella (Bryce Duke, 65th); Latif Blessing, Brian Rodriguez (Bradley Wright-Phillips, 46th), Diego Rossi, Carlos Vela (Adrien Perez, 58th).

