LPGA Money Leaders

By The Associated Press

Through Aug. 30

Trn Money 1. Danielle Kang 7 $643,933 2. Inbee Park 6 $613,691 3. Austin Ernst 8 $577,203 4. Minjee Lee 7 $529,317 5. Jasmine Suwannapura 9 $482,248 6. Nasa Hataoka 5 $361,470 7. Madelene Sagstrom 8 $333,226 8. Stacy Lewis 8 $292,784 9. Celine Boutier 9 $287,056 10. Jodi Ewart Shadoff 7 $278,347 11. Anna Nordqvist 7 $268,578 12. Nelly Korda 7 $256,806 13. Lydia Ko 6 $240,638 14. Angela Stanford 7 $229,307 15. Sei Young Kim 3 $209,326 16. Marina Alex 6 $203,294 17. Cydney Clanton 9 $203,239 18. Andrea Lee 7 $197,115 19. Gaby Lopez 4 $195,130 20. Jennifer Song 8 $194,404 21. In Gee Chun 7 $189,209 22. Hee Young Park 6 $185,797 23. Amy Olson 8 $183,218 24. Caroline Masson 6 $173,366 25. Cheyenne Knight 9 $159,745 26. Yu Liu 8 $156,875 27. Azahara Munoz 7 $139,754 28. Lindsey Weaver 8 $136,918 29. Moriya Jutanugarn 5 $134,320 30. Perrine Delacour 5 $133,842 31. Pernilla Lindberg 9 $121,434 32. Jenny Shin 5 $120,250 33. Kristen Gillman 6 $119,369 34. Carlota Ciganda 5 $117,257 35. Ashleigh Buhai 7 $115,722 36. Brittany Altomare 7 $115,433 37. Katherine Kirk 7 $112,636 38. Emma Talley 8 $109,839 39. Brooke M. Henderson 4 $109,470 40. Ally McDonald 7 $105,478 41. Mi Hyang Lee 5 $105,130 42. Linnea Strom 8 $104,847 43. Lizette Salas 6 $104,400 44. Xiyu Lin 8 $103,304 45. Yui Kawamoto 8 $101,624 46. So Yeon Ryu 2 $97,859 47. Hannah Green 5 $92,300 48. Alena Sharp 8 $89,604 49. Annie Park 7 $89,376 50. Lexi Thompson 5 $89,015

