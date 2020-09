Miami 5, N.Y. Mets 3

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 5 8 5 3 13 Dickerson lf 2 0 0 0 2 0 .242 J.Sánchez rf 1 0 0 0 0 1 .040 Cooper dh 5 1 1 1 0 2 .280 Joyce rf-lf 3 1 0 0 1 2 .279 Anderson 3b 4 1 1 1 0 2 .222 L.Díaz 1b 4 1 1 1 0 1 .161 Villar 2b 2 0 0 0 0 1 .259 a-Berti ph-2b 2 0 0 0 0 0 .244 Rojas ss 4 1 2 1 0 1 .349 Alfaro c 4 0 2 1 0 2 .207 Brinson cf 4 0 1 0 0 1 .205

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 3 8 3 2 6 McNeil 2b 4 0 2 1 0 1 .269 Alonso 1b 4 0 0 0 0 1 .213 D.Smith lf 3 0 1 1 0 2 .326 Ramos c 4 0 0 0 0 0 .231 Canó dh 4 1 2 1 0 0 .375 Marisnick cf 3 0 0 0 0 1 .286 b-Giménez ph 1 0 1 0 0 0 .258 Guillorme 3b 4 0 1 0 0 1 .400 Rosario ss 2 1 0 0 1 0 .206 c-Conforto ph 1 0 0 0 0 0 .317 Nimmo rf 2 1 1 0 1 0 .241

Miami 000 004 010_5 8 0 New York 002 001 000_3 8 1

a-lined out for Villar in the 6th. b-singled for Marisnick in the 9th. c-grounded out for Rosario in the 9th.

E_Alonso (2). LOB_Miami 6, New York 5. 2B_L.Díaz (1), Alfaro (2), McNeil 2 (7), Canó (6). HR_Cooper (2), off deGrom; Anderson (5), off Brach; Canó (6), off Vesia. RBIs_Cooper (6), L.Díaz (3), Rojas (12), Alfaro (2), Anderson (19), McNeil (9), D.Smith (26), Canó (17). SB_Brinson (2), Rojas (2), Joyce (1), Alfaro (1). CS_Dickerson (1). SF_D.Smith.

Runners left in scoring position_Miami 4 (Cooper 2, Dickerson, Brinson); New York 3 (Ramos 2, Nimmo). RISP_Miami 3 for 10; New York 2 for 10.

Runners moved up_Alonso. GIDP_McNeil, Guillorme.

DP_Miami 2 (L.Díaz, Rojas, L.Díaz; Berti, Rojas, L.Díaz); New York 1 (Ramos, McNeil, Ramos).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Rogers, W, 1-0 5 5 2 2 2 5 89 2.00 Vesia, H, 1 1 1 1 1 0 0 24 19.29 Bleier, H, 5 1 1 0 0 0 0 18 5.79 García, H, 2 1 0 0 0 0 1 9 0.00 Kintzler, S, 7-7 1 1 0 0 0 0 6 2.70

New York IP H R ER BB SO NP ERA deGrom, L, 2-1 6 6 4 1 2 9 103 1.76 Strickland 1 0 0 0 1 2 15 8.10 Brach 1 1 1 1 0 0 18 2.25 E.Díaz 1 1 0 0 0 2 14 2.57

Umpires_Home, Lance Barksdale; First, Ryan Additon; Second, Chris Conroy; Third, Larry Vanover.

T_3:03.

