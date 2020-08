Milwaukee 6, Chicago Cubs 5

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 6 12 6 0 9 Braun rf 5 0 1 1 0 1 .207 Gamel rf 0 0 0 0 0 0 .151 Hiura 2b 4 1 2 3 0 2 .225 Yelich lf 4 0 2 0 0 1 .194 Gyorko 1b 4 0 0 0 0 2 .240 García cf 4 0 0 0 0 1 .234 Smoak dh 4 0 0 0 0 1 .206 Piña c 4 0 1 0 0 1 .333 Urías 3b 4 2 3 0 0 0 .474 Arcia ss 4 3 3 2 0 0 .304

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 5 4 5 4 16 Bryant dh 4 0 0 0 0 2 .182 Rizzo 1b 2 1 0 0 2 1 .246 Contreras c 2 2 0 0 1 2 .233 Schwarber lf 3 2 1 1 1 2 .238 Souza Jr. rf 4 0 1 2 0 2 .190 Happ cf 3 0 1 0 0 2 .310 Bote 3b 4 0 0 0 0 2 .200 Kipnis 2b 3 0 1 2 0 2 .355 Báez ph 1 0 0 0 0 0 .203 Hoerner ss 4 0 0 0 0 1 .205

Milwaukee 003 020 100_6 12 1 Chicago 300 002 000_5 4 0

a-grounded out for Kipnis in the 9th.

E_Gyorko (1). LOB_Milwaukee 4, Chicago 4. 2B_Yelich (3), Souza Jr. (2). 3B_Urías (1), Arcia (1). HR_Hiura (5), off Lester; Arcia (1), off Lester. RBIs_Hiura 3 (11), Arcia 2 (8), Braun (3), Schwarber (8), Souza Jr. 2 (5), Kipnis 2 (8). CS_Happ (1), Hiura (1), Rizzo (1).

Runners left in scoring position_Milwaukee 1 (Gyorko); Chicago 2 (Bote, Hoerner). RISP_Milwaukee 3 for 5; Chicago 3 for 8.

GIDP_Arcia.

DP_Milwaukee 1 (Piña, Hiura, Piña); Chicago 1 (Kipnis, Hoerner, Rizzo).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Lindblom 5 3 5 5 4 8 90 6.62 Yardley W,1-0 1 1 0 0 0 2 24 0.96 Williams H,3 1 0 0 0 0 2 18 1.04 Phelps H,3 1 0 0 0 0 3 15 1.04 Hader S,5-5 1 0 0 0 0 1 25 0.00

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lester 6 9 5 5 0 5 92 2.74 Adam L,0-1 1 2 1 1 0 2 25 9.00 Kimbrel 1 0 0 0 0 2 15 13.50 Sadler 1 1 0 0 0 0 10 2.70

Inherited runners-scored_Yardley 2-2. HBP_Lindblom (Contreras), Yardley (Happ).

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Jeremie Rehak; Second, Ed Hickox; Third, Jerry Meals.

T_3:11.

