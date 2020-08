Minnesota 4, Kansas City 1

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 1 7 1 2 9 Merrifield cf 4 0 1 0 0 1 .300 Lopez 2b 4 0 1 0 0 0 .250 Perez c 2 0 0 0 0 0 .307 Viloria c 1 0 0 0 0 1 .000 Soler dh 4 0 1 0 0 3 .244 Dozier rf 3 1 1 1 1 1 .217 McBroom 1b 4 0 0 0 0 2 .286 Franco 3b 4 0 2 0 0 0 .256 Gordon lf 3 0 1 0 1 0 .182 Mondesi ss 3 0 0 0 0 1 .217

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 4 9 4 4 7 Polanco ss 4 0 2 0 0 0 .306 Garver c 3 0 0 0 1 1 .143 Cruz dh 3 2 2 2 1 1 .354 Rosario lf 4 0 2 0 0 1 .228 Gonzalez 2b-1b 3 1 0 0 1 1 .250 Sanó 1b 4 1 1 0 0 2 .148 Vargas 2b 0 0 0 0 0 0 — Kepler rf 3 0 1 1 1 0 .231 Buxton cf 4 0 1 1 0 1 .250 Adrianza 3b 3 0 0 0 0 0 .188

Kansas City 000 000 001_1 7 0 Minnesota 000 201 10x_4 9 0

LOB_Kansas City 7, Minnesota 7. 2B_Soler (3), Franco (8), Sanó (3). HR_Dozier (2), off Littell; Cruz (7), off Bubic; Cruz (8), off Newberry. RBIs_Dozier (4), Cruz 2 (23), Buxton (12), Kepler (15). SB_Dozier (1).

Runners left in scoring position_Kansas City 3 (Gordon, Dozier, Merrifield); Minnesota 3 (Adrianza, Gonzalez 2). RISP_Kansas City 1 for 7; Minnesota 2 for 5.

LIDP_Gordon. GIDP_Adrianza, Garver.

DP_Kansas City 2 (Mondesi, Lopez, McBroom; Mondesi, McBroom); Minnesota 1 (Vargas, Gonzalez, Vargas).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Bubic, L, 0-3 4 1-3 4 2 2 4 4 96 5.12 Zuber 2-3 1 0 0 0 2 16 5.23 Kennedy 1 2 1 1 0 1 14 6.55 Newberry 1 2 1 1 0 0 24 3.60 Zimmer 1 0 0 0 0 0 8 1.00

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Wisler 2 0 0 0 1 3 30 1.50 Smeltzer, W, 2-0 2 2-3 1 0 0 1 3 40 6.17 Clippard, H, 5 1 1-3 2 0 0 0 0 20 1.69 Duffey, H, 6 1 2 0 0 0 1 20 0.00 May 1 0 0 0 0 2 13 3.00 Littell 1 2 1 1 0 0 14 9.00

Inherited runners-scored_Zuber 1-0, Clippard 1-0. HBP_Wisler (Perez). WP_Newberry.

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, John Tumpane; Second, Jose Navas; Third, John Bacon.

T_3:06.

