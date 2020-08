Minnesota 5, Pittsburgh 4

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 4 9 4 4 7 Tucker cf 4 1 1 1 1 0 .211 Newman 2b 4 0 1 0 0 0 .188 Bell 1b 4 1 1 0 0 2 .194 Osuna dh 4 0 0 0 0 2 .158 Reynolds lf 3 0 0 0 1 2 .129 Evans 3b 4 1 2 1 0 0 .348 Heredia rf 3 1 2 0 1 0 .188 Stallings c 3 0 1 1 1 1 .167 González ss 4 0 1 1 0 0 .125

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 5 7 4 7 9 Garver c 3 1 0 0 2 0 .143 Arraez 2b 4 0 0 0 1 0 .226 Cruz dh 5 1 3 2 0 2 .359 Sanó 1b 3 1 0 0 1 2 .115 Kepler rf 4 1 3 2 0 0 .270 Gonzalez 3b 3 0 0 0 1 2 .286 Cave lf 3 0 0 0 1 2 .176 Buxton cf 3 0 0 0 1 0 .067 Adrianza ss 3 0 0 0 0 1 .200 a-J.Polanco ph 1 1 1 0 0 0 .289

Pittsburgh 110 110 000_4 9 1 Minnesota 000 004 001_5 7 0

One out when winning run scored.

a-singled for Adrianza in the 9th.

E_Stallings (1). LOB_Pittsburgh 6, Minnesota 9. 2B_González (1), Kepler (3), Cruz (4). HR_Tucker (1), off Thorpe. RBIs_Tucker (1), Stallings (3), González (1), Evans (3), Cruz 2 (14), Kepler 2 (6). SB_Heredia (1).

Runners left in scoring position_Pittsburgh 4 (Tucker 2, Newman, Evans); Minnesota 3 (Adrianza, Buxton). RISP_Pittsburgh 3 for 8; Minnesota 3 for 7.

Runners moved up_Arraez 2. GIDP_Evans.

DP_Minnesota 1 (Arraez, Sanó).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Holland 5 2-3 4 4 4 2 5 86 4.76 Del Pozo, BS, 0-1 0 0 0 0 3 0 18 21.60 Stratton 1 1-3 0 0 0 1 2 21 3.86 Rodríguez 1 1 0 0 0 2 18 3.60 Burdi, L, 0-1 1-3 2 1 1 1 0 20 3.86

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Thorpe 4 6 3 3 4 3 67 3.12 Alcala 2 2 1 0 0 2 35 0.00 Wisler 2 0 0 0 0 2 20 0.00 Rogers, W, 1-0 1 1 0 0 0 0 16 0.00

Del Pozo pitched to 3 batters in the 6th

Inherited runners-scored_Del Pozo 1-1, Stratton 3-0. WP_Del Pozo. PB_Stallings (2), Garver (2).

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, CB Bucknor; Second, John Tumpane; Third, Jose Navas.

T_3:13. A_0 (38,544).

