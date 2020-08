N.Y. Yankees 10, Boston 3

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 7 3 2 12 Verdugo lf 4 1 1 2 0 0 .258 Devers 3b 4 0 1 1 0 0 .174 Martinez dh 4 0 0 0 0 4 .219 Bogaerts ss 4 0 0 0 0 3 .274 Moreland 1b 4 0 1 0 0 1 .300 Vázquez c 4 0 1 0 0 1 .242 Pillar rf 3 1 1 0 1 2 .322 Bradley Jr. cf 3 1 1 0 1 1 .217 Araúz 2b 3 0 1 0 0 0 .346

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 10 14 10 5 8 LeMahieu 2b 5 1 2 0 0 1 .429 Estrada 2b 0 0 0 0 0 0 1.000 Voit 1b 4 2 1 0 1 1 .273 Hicks cf 4 1 0 0 1 1 .208 Urshela 3b 4 1 1 0 1 0 .271 Torres ss 4 2 4 2 0 0 .217 Wade ss 1 0 1 0 0 0 .250 Tauchman rf 5 2 3 4 0 1 .343 Sánchez c 5 1 1 2 0 1 .113 Frazier dh 4 0 1 2 0 2 .500 Gardner lf 2 0 0 0 2 1 .163

Boston 000 100 020_3 7 0 New York 002 030 32x_10 14 0

LOB_Boston 5, New York 9. 2B_Bradley Jr. (3), Torres (2), Tauchman (4), Frazier (2). HR_Verdugo (4), off Cole; Sánchez (3), off Brasier. RBIs_Verdugo 2 (7), Devers (5), Torres 2 (5), Tauchman 4 (7), Sánchez 2 (6), Frazier 2 (3). SB_Gardner (1). CS_Pillar (1).

Runners left in scoring position_Boston 3 (Araúz, Bogaerts); New York 7 (Tauchman, Sánchez 2, Voit, Gardner). RISP_Boston 2 for 6; New York 8 for 18.

Runners moved up_Urshela.

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Brewer, L, 0-1 2 2-3 4 2 2 3 2 73 4.26 Brice 1 1-3 0 0 0 1 3 29 7.36 Brasier 1 3 3 3 0 1 28 10.50 Covey 2 4 3 3 0 2 34 7.11 Workman 2-3 3 2 2 1 0 28 4.76 Walden 1-3 0 0 0 0 0 6 11.57

New York IP H R ER BB SO NP ERA Cole, W, 4-0 7 4 1 1 0 8 95 2.76 Holder 1-3 2 2 2 2 0 23 3.68 Ottavino 2-3 0 0 0 0 2 6 1.17 Heller 1 1 0 0 0 2 20 3.38

Inherited runners-scored_Brice 1-0, Walden 2-0, Ottavino 2-0. WP_Brewer, Covey.

Umpires_Home, Chad Fairchild; First, Jansen Visconti; Second, Ryan Additon; Third, Carlos Torres.

T_3:35.

