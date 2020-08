N.Y. Yankees 6, Atlanta 3

By The Associated Press

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 3 11 3 3 8 Swanson ss 5 1 3 0 0 1 .276 d’Arnaud c 5 0 1 1 0 1 .350 Freeman 1b 3 0 0 0 2 1 .254 Ozuna dh 4 0 0 0 1 2 .257 Duvall lf 5 0 1 0 0 1 .244 Markakis rf 4 1 2 0 0 0 .286 Camargo 2b 4 1 2 2 0 1 .212 Riley 3b 4 0 1 0 0 1 .180 Inciarte cf 4 0 1 0 0 0 .182

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 6 12 6 6 8 LeMahieu 2b 5 2 4 1 0 0 .431 Voit 1b 5 0 2 1 0 1 .275 Hicks cf 3 1 1 1 2 0 .227 Urshela 3b 3 0 0 0 1 1 .273 Torres ss 3 0 1 1 2 1 .161 Ford dh 5 0 0 0 0 1 .185 Sánchez c 5 1 1 1 0 1 .104 Frazier rf 4 2 3 1 0 1 .750 Tauchman rf 0 0 0 0 0 0 .300 Gardner lf 3 0 0 0 1 2 .171

Atlanta 020 000 001_3 11 1 New York 020 220 00x_6 12 0

E_Inciarte (1). LOB_Atlanta 11, New York 13. 2B_Markakis (2), Swanson (5), Voit (1), Hicks (4), Frazier (1). 3B_LeMahieu (1). HR_Camargo (3), off Tanaka; Sánchez (2), off Ynoa; Frazier (1), off Ynoa. RBIs_Camargo 2 (6), d’Arnaud (11), Sánchez (4), Frazier (1), Hicks (4), Torres (3), LeMahieu (8), Voit (12). SB_LeMahieu (1).

Runners left in scoring position_Atlanta 5 (Markakis, Riley, Ozuna, Duvall); New York 8 (Ford, Torres, Urshela, Voit, Sánchez). RISP_Atlanta 2 for 10; New York 3 for 14.

Runners moved up_Urshela, Ford.

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Ynoa 1 4 2 2 3 0 44 8.10 Matzek L,2-1 2 1-3 3 2 2 1 2 44 1.80 Tomlin 1 1-3 4 2 2 1 3 30 1.59 O’Day 1-3 0 0 0 0 1 5 1.80 Smith 1 0 0 0 0 0 16 0.00 Minter 1 1 0 0 0 2 17 1.17 Greene 1 0 0 0 1 0 22 0.00

New York IP H R ER BB SO NP ERA Tanaka 4 5 2 2 2 3 66 2.31 Loaisiga W,2-0 2 3 0 0 0 3 36 3.48 Green H,4 1 0 0 0 0 1 16 0.82 Avilán 2-3 1 0 0 0 0 13 3.18 Ottavino 1-3 0 0 0 0 1 4 1.29 Holder 1-3 2 1 1 0 0 9 1.29 Britton S,7-7 2-3 0 0 0 1 0 13 1.23

Inherited runners-scored_Matzek 2-0, Tomlin 1-1, O’Day 2-0, Green 2-0, Ottavino 1-0, Britton 1-0. IBB_off Tomlin (Hicks). HBP_Greene (Urshela). PB_d’Arnaud (1).

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Manny Gonzalez; Second, Chris Segal; Third, Ron Kulpa.

T_3:40.

