New York City FC 1, Columbus 0

Columbus 0 0 — 0 New York City FC 0 1 — 1

First half_None.

Second half_1, New York City FC, Ring, 1 (Heber), 59th minute.

Goalies_Columbus, Andrew Tarbell, Matt Lampson; New York City FC, Sean Johnson, Brad Stuver.

Yellow Cards_Heber, New York City FC, 22nd; Medina, New York City FC, 67th.

Referee_Nima Saghafi. Assistant Referees_Jose Da Silva, Gjovalin Bori, Jorge Gonzalez. 4th Official_Kevin Broadley.

___

Lineups

Columbus_Andrew Tarbell; Chris Cadden (Harrison Afful, 83rd), Aboubacar Keita, Jonathan Mensah; Sebastian Berhalter, Luis Diaz (Artur, 59th), Derrick Etienne (Emmanuel Boateng, 59th), Hector Jimenez (Milton Valenzuela, 72nd), Darlington Nagbe, Pedro Santos; Gyasi Zardes (Fanendo Adi, 72nd).

New York City FC_Sean Johnson; Alexander Callens, Maxime Chanot, Ronald Matarrita, Anton Tinnerholm; Jesus Medina (Gudmundur Thorarinsson, 89th), Keaton Parks, Alexander Ring (Tony Rocha, 87th), James Sands; Heber (Valentin Castellanos, 71st), Alexandru Mitrita (Gary Mackay Steven, 89th).

