Oakland 8, L.A. Angels 4

By The Associated Press

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 8 9 8 6 8 Semien ss 4 1 1 1 1 0 .207 Laureano cf 5 0 1 2 0 3 .262 Olson 1b 5 1 1 1 0 0 .149 Chapman 3b 5 0 2 1 0 1 .269 Canha dh 5 1 1 0 0 2 .242 Grossman lf 3 2 1 2 2 1 .311 Piscotty rf 3 1 1 1 1 0 .224 Kemp 2b 2 0 0 0 0 0 .259 a-Pinder ph-2b 2 1 0 0 0 1 .179 Murphy c 2 1 1 0 2 0 .194

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 4 5 4 2 9 Fletcher ss 4 1 1 0 0 0 .303 La Stella 2b 4 0 1 1 0 0 .288 Trout cf 2 1 1 2 1 1 .328 Rendon 3b 4 1 1 1 0 1 .180 Ohtani dh 3 0 0 0 1 1 .212 Pujols 1b 4 0 0 0 0 2 .182 Castro c 4 0 0 0 0 4 .235 Adell rf 3 0 0 0 0 0 .182 Goodwin lf 3 1 1 0 0 0 .275

Oakland 120 110 030_8 9 0 Los Angeles 102 001 000_4 5 0

a-struck out for Kemp in the 6th.

LOB_Oakland 7, Los Angeles 3. 2B_Canha (3), Chapman 2 (5), Semien (2), Goodwin (3). HR_Olson (6), off Canning; Grossman (3), off Canning; Piscotty (2), off Canning; Trout (8), off Bassitt; Rendon (4), off Bassitt. RBIs_Olson (14), Grossman 2 (8), Piscotty (8), Chapman (15), Semien (5), Laureano 2 (12), Trout 2 (16), La Stella (4), Rendon (8). SB_Grossman (4). SF_Trout.

Runners left in scoring position_Oakland 4 (Canha 2, Semien, Olson); Los Angeles 0. RISP_Oakland 3 for 11; Los Angeles 2 for 2.

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Bassitt, W, 2-0 5 2-3 5 4 4 0 4 80 2.42 Diekman, H, 5 2-3 0 0 0 1 2 11 0.00 Petit, H, 5 2-3 0 0 0 0 0 7 3.12 Soria 1 0 0 0 1 1 23 0.00 Hendriks 1 0 0 0 0 2 13 1.93

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Canning, L, 0-3 4 6 4 4 0 2 63 4.42 Barnes 1 2 1 1 0 1 25 4.70 Buchter 2-3 0 0 0 1 1 12 2.25 Ramirez 1-3 0 0 0 1 0 10 4.32 Peña 1 1-3 0 1 1 1 1 25 1.86 Middleton 1-3 0 2 2 2 0 16 6.43 Buttrey 1-3 1 0 0 1 0 8 4.32 Robles 1 0 0 0 0 3 15 11.05

Inherited runners-scored_Ramirez 1-0, Middleton 1-0, Buttrey 3-3.

Umpires_Home, Brian Knight; First, Mike Muchlinski; Second, Mark Ripperger; Third, Marvin Hudson.

T_3:20.

