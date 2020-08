PGA Championship Leaders Cards

By The Associated Press

Friday At TPC Harding Park San Francisco Yardage: 7,251; Par: 70 Second Round Par out 443 544 434-35 Li Haotong 333 534 433-31 Tommy Fleetwood 353 444 334-33 Jason Day 443 434 335-33 Daniel Berger 433 544 334-33 Brooks Koepka 343 445 434-34 Justin Rose 443 544 335-35 Mike Lorenzo-Vera 432 444 435-33

___

Par in 534 444 434-35-70 Li Haotong 434 444 434-34—65—132 Tommy Fleetwood 434 434 333-31—64—134 Jason Day 436 444 434-36—69—134 Daniel Berger 425 444 344-34—67—134 Brooks Koepka 434 544 433-34—68—134 Justin Rose 435 433 434-33—68—134 Mike Lorenzo-Vera 435 453 434-35—68—134

