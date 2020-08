PGA Tour Bridgestone Senior Players Championship Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Firestone CC Akron, Ohio Purse: $3.0 Million Yardage: 7,400; Par: 70 Final Round

Jerry Kelly, $450,000 68-70-70-69_277 -3

Scott Parel, $264,000 71-71-67-70_279 -1

Miguel Angel Jiménez, $197,250 68-74-69-69_280 E

Colin Montgomerie, $197,250 72-69-68-71_280 E

Woody Austin, $123,500 73-69-67-73_282 +2

Ernie Els, $123,500 71-73-68-70_282 +2

Rod Pampling, $123,500 68-73-75-66_282 +2

Fred Couples, $90,000 70-75-68-70_283 +3

Kevin Sutherland, $90,000 74-72-69-68_283 +3

Tom Gillis, $69,000 71-71-72-71_285 +5

Dudley Hart, $69,000 75-69-74-67_285 +5

Bernhard Langer, $69,000 70-73-71-71_285 +5

Mike Weir, $69,000 72-70-71-72_285 +5

Joe Durant, $55,500 76-69-71-70_286 +6

Robert Karlsson, $55,500 70-71-72-73_286 +6

Paul Broadhurst, $48,000 69-76-74-68_287 +7

Stephen Leaney, $48,000 76-76-66-69_287 +7

Gene Sauers, $48,000 74-73-70-70_287 +7

Scott Dunlap, $38,250 72-71-69-76_288 +8

Kenny Perry, $38,250 70-74-68-76_288 +8

Dicky Pride, $38,250 71-71-72-74_288 +8

Willie Wood, $38,250 73-70-71-74_288 +8

Doug Barron, $30,750 76-71-72-70_289 +9

Darren Clarke, $30,750 75-70-72-72_289 +9

Steve Stricker, $30,750 68-73-73-75_289 +9

Duffy Waldorf, $30,750 70-74-72-73_289 +9

Jay Haas, $27,300 73-75-71-71_290 +10

Tom Byrum, $23,760 75-72-73-71_291 +11

Marco Dawson, $23,760 72-73-74-72_291 +11

Retief Goosen, $23,760 75-75-70-71_291 +11

Scott McCarron, $23,760 71-75-78-67_291 +11

Brett Quigley, $23,760 73-72-72-74_291 +11

Billy Andrade, $17,100 72-74-75-71_292 +12

Paul Goydos, $17,100 78-72-73-69_292 +12

Brandt Jobe, $17,100 76-74-72-70_292 +12

Kent Jones, $17,100 76-76-70-70_292 +12

Billy Mayfair, $17,100 78-73-68-73_292 +12

Jesper Parnevik, $17,100 80-72-69-71_292 +12

Steve Pate, $17,100 73-76-73-70_292 +12

Tim Petrovic, $17,100 74-70-78-70_292 +12

Ken Tanigawa, $17,100 72-73-76-71_292 +12

David Toms, $17,100 76-75-72-69_292 +12

Tom Lehman, $13,200 75-76-73-69_293 +13

Vijay Singh, $13,200 73-74-72-74_293 +13

Ken Duke, $11,700 74-74-72-74_294 +14

Lee Janzen, $11,700 71-79-76-68_294 +14

Shaun Micheel, $11,700 71-71-74-78_294 +14

Stephen Ames, $9,600 73-75-77-70_295 +15

David McKenzie, $9,600 75-71-76-73_295 +15

Larry Mize, $9,600 77-71-74-73_295 +15

Wes Short, Jr., $9,600 68-83-72-72_295 +15

Tim Herron, $7,425 71-76-78-71_296 +16

John Huston, $7,425 71-78-72-75_296 +16

Jeff Maggert, $7,425 76-76-71-73_296 +16

Jeff Sluman, $7,425 77-77-67-75_296 +16

Chris DiMarco, $6,300 78-76-69-74_297 +17

Carlos Franco, $6,300 72-79-75-71_297 +17

David Morland IV, $6,300 76-75-72-74_297 +17

Bob Estes, $5,550 74-74-75-75_298 +18

Esteban Toledo, $5,550 75-75-73-75_298 +18

Kirk Triplett, $5,100 77-74-72-76_299 +19

Glen Day, $4,350 76-78-73-73_300 +20

Steve Flesch, $4,350 73-73-74-80_300 +20

David Frost, $4,350 76-74-75-75_300 +20

Loren Roberts, $4,350 72-74-74-80_300 +20

Mark O’Meara, $3,600 74-82-70-75_301 +21

Mark Calcavecchia, $3,150 76-79-76-71_302 +22

Rocco Mediate, $3,150 78-77-73-74_302 +22

Joey Sindelar, $2,820 75-76-75-77_303 +23

Ángel Cabrera, $2,550 78-77-81-68_304 +24

John Daly, $2,550 72-79-82-71_304 +24

Frank Lickliter II, $2,280 81-74-75-75_305 +25

Olin Browne, $2,100 74-77-75-81_307 +27

Dan Forsman, $1,980 78-78-74-79_309 +29

Tom Pernice Jr., $1,860 77-78-80-78_313 +33

Blaine McCallister, $1,740 82-84-77-78_321 +41

