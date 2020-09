PGA Tour FedEx Cup Leaders

By The Associated Press

Through Aug. 30

Points Money 1. Dustin Johnson 3,471 $5,837,267 2. Jon Rahm 3,080 $5,959,819 3. Justin Thomas 2,570 $7,344,040 4. Webb Simpson 2,163 $5,097,742 5. Collin Morikawa 2,025 $5,250,868 6. Daniel Berger 2,007 $4,439,420 7. Harris English 1,805 $3,299,366 8. Bryson DeChambeau 1,682 $4,998,495 9. Sungjae Im 1,650 $4,337,811 10. Hideki Matsuyama 1,587 $3,665,825 11. Brendon Todd 1,576 $3,390,258 12. Rory McIlroy 1,516 $4,408,415 13. Patrick Reed 1,485 $4,250,060 14. Xander Schauffele 1,449 $3,813,636 15. Sebastian Munoz 1,421 $2,864,142 16. Lanto Griffin 1,392 $3,188,586 17. Scottie Scheffler 1,391 $2,833,438 18. Joaquin Niemann 1,366 $2,914,136 19. Tyrrell Hatton 1,275 $3,434,867 20. Tony Finau 1,237 $2,932,286 21. Kevin Kisner 1,169 $2,266,752 22. Abraham Ancer 1,159 $2,903,306 23. Ryan Palmer 1,116 $2,724,926 24. Kevin Na 1,102 $2,794,402 25. Marc Leishman 1,096 $3,109,752 26. Cameron Smith 1,059 $2,372,487 27. Viktor Hovland 1,009 $1,982,275 28. Mackenzie Hughes 980 $2,079,951 29. Cameron Champ 963 $2,290,839 30. Billy Horschel 953 $2,383,908 31. Adam Long 950 $2,186,913 32. Kevin Streelman 944 $2,520,845 33. Byeong Hun An 943 $2,283,951 34. Patrick Cantlay 922 $2,118,336 35. Matthew Wolff 921 $2,224,348 36. Matthew Fitzpatrick 887 $2,109,709 37. Brian Harman 860 $1,482,583 38. Joel Dahmen 843 $2,120,973 39. Richy Werenski 836 $1,716,407 40. Tyler Duncan 834 $1,799,855 41. Adam Scott 832 $2,272,434 42. Jason Kokrak 827 $1,494,604 43. Gary Woodland 801 $2,195,131 44. Mark Hubbard 792 $1,840,473 45. Danny Lee 777 $2,043,764 46. Bubba Watson 768 $1,565,323 47. Brendan Steele 761 $1,739,131 48. Nick Taylor 741 $1,897,539 49. Paul Casey 730 $1,868,952 50. Tom Hoge 728 $1,857,073 51. Carlos Ortiz 721 $1,631,474 52. Alex Noren 706 $1,274,003 53. Corey Conners 695 $1,498,121 54. Adam Hadwin 692 $1,710,808 55. Harry Higgs 684 $1,251,570 56. Russell Henley 682 $1,195,378 57. Jason Day 666 $1,943,898 58. Dylan Frittelli 664 $1,507,497 59. Michael Thompson 662 $1,577,832 60. Talor Gooch 648 $1,398,171 61. Andrew Landry 647 $1,510,275 62. Matt Kuchar 646 $1,515,585 63. Tiger Woods 641 $2,083,038 64. Jim Herman 619 $1,390,275 65. Louis Oosthuizen 611 $1,312,138 66. Robby Shelton 597 $1,232,306 67. J.T. Poston 576 $1,282,929 68. Maverick McNealy 575 $1,293,984 69. Charles Howell III 551 $1,371,807 70. Max Homa 540 $1,453,056 71. Doc Redman 514 $1,129,549 72. Sung Kang 512 $1,560,024 73. Denny McCarthy 511 $1,178,557 74. Troy Merritt 489 $1,037,971 75. Phil Mickelson 488 $1,493,908 76. Henrik Norlander 483 $1,175,431 77. Charley Hoffman 476 $932,875 78. Xinjun Zhang 474 $1,232,376 79. Sepp Straka 466 $1,140,441 80. Harold Varner III 457 $1,060,152 81. Si Woo Kim 454 $1,074,246 82. Cameron Tringale 450 $911,172 83. Bud Cauley 443 $1,042,100 84. Cameron Davis 443 $857,225 85. Vaughn Taylor 442 $1,148,779 86. Patrick Rodgers 440 $1,015,849 87. Brian Stuard 438 $1,002,095 88. Ian Poulter 437 $1,034,334 89. Chez Reavie 429 $1,123,769 90. Pat Perez 421 $1,010,905 91. Justin Rose 413 $965,656 92. Tommy Fleetwood 412 $1,025,676 93. Emiliano Grillo 405 $849,538 94. Rickie Fowler 402 $947,309 95. Matt Jones 398 $996,369 96. Nate Lashley 395 $1,035,222 97. Kyoung-Hoon Lee 382 $781,808 98. Scott Harrington 381 $951,211 99. Keegan Bradley 379 $824,471 100. Matthew NeSmith 372 $783,232 101. Ryan Armour 366 $850,571 102. Scott Piercy 361 $809,871 103. Ryan Moore 360 $957,540 104. Brooks Koepka 360 $1,123,227 105. Zach Johnson 358 $777,727 106. Brandt Snedeker 358 $896,750 107. Jordan Spieth 354 $1,138,146 108. Sam Ryder 349 $690,246 109. Adam Schenk 349 $678,928 110. Wyndham Clark 346 $814,737 111. Sam Burns 345 $757,500 112. Keith Mitchell 342 $886,979 113. Zac Blair 324 $745,273 114. Scott Brown 323 $963,412 115. Brian Gay 323 $702,647 116. Beau Hossler 308 $658,088 117. Graeme McDowell 305 $751,082 118. Lucas Glover 303 $728,355 119. Luke List 297 $731,507 120. Scott Stallings 296 $664,849 121. Brice Garnett 294 $626,179 122. Rory Sabbatini 291 $629,885 123. Shane Lowry 283 $781,326 124. Tom Lewis 281 $895,241 125. Bo Hoag 281 $621,518 126. Fabian Gomez 274 $564,722 127. Russell Knox 269 $519,028 128. Charl Schwartzel 266 $677,980 129. Rafa Cabrera Bello 258 $646,577 130. Bronson Burgoon 255 $589,539 131. Chase Seiffert 254 $539,756 132. Nick Watney 253 $534,797 133. Kyle Stanley 246 $490,359 134. Matt Wallace 244 $800,993 135. Sergio Garcia 241 $658,935 136. Chesson Hadley 239 $485,193 137. Peter Malnati 238 $561,273 138. Rob Oppenheim 236 $454,470 139. Jhonattan Vegas 235 $527,009 140. Hank Lebioda 230 $436,840 141. Joseph Bramlett 223 $495,690 142. Josh Teater 217 $453,508 143. Cameron Percy 208 $470,679 144. Stewart Cink 207 $490,620 145. Robert Streb 207 $415,258 146. Danny Willett 202 $621,028 147. Andrew Putnam 184 $459,640 148. J.B. Holmes 183 $440,524 149. Tim Wilkinson 183 $307,772 150. Aaron Wise 175 $355,972

