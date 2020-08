PGA Tour LOCALiQ Series Alpharetta Classic Par Scores

By The Associated Press

Thursday At The Golf Club of Georgia Alpharetta, Ga. Yardage: 7,020; Par: 72 Second Round

Alex Weiss 66-66_132 -12

Bryson Nimmer 68-64_132 -12

Jorge Fernandez Valdes 66-68_134 -10

Stephen Jr. Behr 67-67_134 -10

Travis Trace 68-66_134 -10

Michael Buttacavoli 67-68_135 -9

Mj Maguire 68-67_135 -9

Blake Olson 64-71_135 -9

Sean Walsh 67-68_135 -9

Tyler Torano 67-69_136 -8

Yuxin Lin 67-69_136 -8

Raul Pereda 69-67_136 -8

Mark Anguiano 66-70_136 -8

Toni Hakula 70-66_136 -8

Carson Young 71-65_136 -8

Kyle Wilshire 67-70_137 -7

John Clare 70-67_137 -7

Michael Perras 67-70_137 -7

Harrison Rhoades 71-66_137 -7

Keith Greene 70-67_137 -7

Steven Chervony 69-68_137 -7

Luis Gagne 67-70_137 -7

Alex Smalley 65-72_137 -7

Michael Feuerstein 69-68_137 -7

Austin Squires 72-65_137 -7

Ryan Snouffer 68-69_137 -7

Ian Holt 69-68_137 -7

Chandler Eaton 67-70_137 -7

Brian Hughes 67-70_137 -7

David Pastore 70-68_138 -6

Justin Suh 68-70_138 -6

Aj Crouch 69-69_138 -6

Conner Godsey 66-72_138 -6

Peter Creighton 71-67_138 -6

Andres Gallegos 68-70_138 -6

Stanton Schorr 68-70_138 -6

Brandon Matthews 66-72_138 -6

Patrick Newcomb 68-70_138 -6

Carson Jacobs 70-68_138 -6

Anthony Maccaglia 68-70_138 -6

Jacob Bergeron 73-66_139 -5

Trey Shirley 71-68_139 -5

David Sanders 70-69_139 -5

Patrick Cover 69-70_139 -5

Michael Johnson 70-69_139 -5

Thomas Forster 70-69_139 -5

Ivan Camilo Ramirez 69-70_139 -5

Josh Radcliff 71-68_139 -5

Jaime Lopez Rivarola 73-66_139 -5

Phillip Yribarren 70-70_140 -4

Rhett Rasmussen 74-66_140 -4

Brian Carlson 68-72_140 -4

Guillermo Pumarol 73-67_140 -4

Cole Miller 70-70_140 -4

Matt Hutchins 70-70_140 -4

Harrison Shih 70-70_140 -4

J.J. Grey 71-69_140 -4

Lee Detmer 68-72_140 -4

Chris Wiatr 72-68_140 -4

Christopher Petefish 66-74_140 -4

Kyle Westmoreland 71-70_141 -3

Justin Doeden 69-72_141 -3

Stoney Crouch 70-71_141 -3

Myles Creighton 69-72_141 -3

Piri Borja 73-68_141 -3

Rowin Caron 73-68_141 -3

Gordon Neale 73-68_141 -3

Jorge Garcia 72-69_141 -3

Juan Guerra 70-71_141 -3

Tomas Cocha 71-70_141 -3

Kyler Tate 73-68_141 -3

Chris Korte 72_72 -3

Isaiah Salinda 70_70 -3

Brad Adamonis 75-67_142 -2

Spencer Reed 71-71_142 -2

Santiago Gomez 72-70_142 -2

Brad Schneider 73-69_142 -2

Dalton Ward 71-71_142 -2

Michael Mcgowan 69-73_142 -2

Charles Huntzinger 70-72_142 -2

Sulman Raza 69-73_142 -2

Mookie Demoss 70-72_142 -2

Otto Black 69-74_143 -1

Jon Curran 72-71_143 -1

Thomas Walsh 68-75_143 -1

Mark Silvers 70-73_143 -1

Billy Walthouse 72-71_143 -1

Dru Love 73-70_143 -1

Christopher Hickman 71-72_143 -1

Jd Fernandez 71-72_143 -1

Alejandro Tosti 74-69_143 -1

Billy Tom Sargent 70-73_143 -1

Jacob Poore 72-71_143 -1

Steven Ihm 71-72_143 -1

Kyle Mueller 73-70_143 -1

Joshua Rackley 71-73_144 E

Ryan Elmore 70-74_144 E

Brad Gehl 69-75_144 E

Scott Wolfes 70-74_144 E

James Clark 75-69_144 E

Casey Komline 70-74_144 E

Cory Howard 71-73_144 E

Andrew Alligood 73-71_144 E

Rafael Guerrero 71-73_144 E

Jack Faraci 75-69_144 E

Joshua Lee 68-76_144 E

Danny List 73-71_144 E

Peyton White 74-71_145 +1

Michael Nagy 74-71_145 +1

Nathan Stamey 71-74_145 +1

Edward Figueroa 70-75_145 +1

Shotaro Ban 69-76_145 +1

Leandro Marelli 73-72_145 +1

Linus Lilliedahl 73-73_146 +2

Derek Barron 71-75_146 +2

Pete Sienko 76-70_146 +2

Colin Monagle 75-71_146 +2

Bennett Wisner 75-71_146 +2

Matias Lezcano 74-72_146 +2

Garland Smith 72-74_146 +2

Shintaro Ban 71-75_146 +2

Rodolfo Cazaubon 75-72_147 +3

Manav Shah 73-74_147 +3

Joshua Seiple 69-79_148 +4

Ryan Schmitz 72-76_148 +4

Johnny Watts 76-73_149 +5

Spencer Mellon 72-77_149 +5

Brendan Peel 78-72_150 +6

Andy Zhang 73-77_150 +6

Sean Busch 78-72_150 +6

Shawn Tipton 74-77_151 +7

Trevor Smith 76-75_151 +7

Gray Townsend 76-75_151 +7

Roland Massimino 79-72_151 +7

Velten Meyer 73-79_152 +8

Tim Stewart 73-79_152 +8

Justin Peters 72-80_152 +8

Kaleb Johnson 81-73_154 +10

Trey Valentine 79-75_154 +10

Mark David Johnson 77-81_158 +14

Ben Doyle 80-83_163 +19

