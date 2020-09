PGA Tour The Northern Trust Scores

By The Associated Press

Saturday At TPC Boston Norton, Mass. Purse: $9.5 million Yardage: 7,308; Par: 71 Third Round

Dustin Johnson 67-60-64_191

Harris English 64-66-66_196

Scottie Scheffler 70-59-67_196

Louis Oosthuizen 65-65-68_198

Advertisement

Harry Higgs 67-66-66_199

Daniel Berger 66-66-67_199

Danny Lee 66-64-69_199

Bubba Watson 65-68-67_200

Tyrrell Hatton 67-71-63_201

Alex Noren 69-68-64_201

Charley Hoffman 65-68-68_201

Kevin Kisner 65-66-70_201

Russell Henley 64-67-70_201

Cameron Davis 64-65-72_201

Mackenzie Hughes 68-68-66_202

Webb Simpson 70-64-68_202

Ryan Palmer 67-67-68_202

Si Woo Kim 68-64-70_202

Talor Gooch 66-72-65_203

Cameron Smith 69-68-66_203

Jon Rahm 69-67-67_203

Hideki Matsuyama 70-69-65_204

J.T. Poston 71-67-66_204

Matt Kuchar 69-69-66_204

Charles Howell III 66-70-68_204

Kyoung-Hoon Lee 67-68-69_204

Keegan Bradley 68-67-69_204

Brendan Steele 68-67-69_204

Beau Hossler 73-66-66_205

Zach Johnson 69-69-67_205

Chez Reavie 68-70-67_205

Sebastián Muñoz 65-71-69_205

Scott Piercy 65-70-70_205

Justin Rose 69-70-67_206

Cameron Tringale 67-72-67_206

Wyndham Clark 68-71-67_206

Xander Schauffele 68-71-67_206

Paul Casey 70-69-67_206

Viktor Hovland 68-70-68_206

Mark Hubbard 67-71-68_206

Corey Conners 72-65-69_206

Denny McCarthy 69-68-69_206

Brendon Todd 70-66-70_206

Jason Kokrak 68-68-70_206

Lanto Griffin 68-68-70_206

Justin Thomas 68-67-71_206

Tommy Fleetwood 66-69-71_206

Ian Poulter 66-67-73_206

Brian Harman 67-66-73_206

Emiliano Grillo 69-64-73_206

Patrick Reed 68-71-68_207

Tyler Duncan 69-69-69_207

Adam Schenk 70-66-71_207

Adam Long 68-67-72_207

Andrew Landry 69-70-69_208

Maverick McNealy 67-71-70_208

Rickie Fowler 67-70-71_208

Robby Shelton 66-71-71_208

Kevin Streelman 64-71-73_208

Troy Merritt 72-67-70_209

Keith Mitchell 69-68-72_209

Kevin Na 71-65-73_209

Matthew Wolff 65-67-77_209

Richy Werenski 69-67-75_211

Adam Scott 66-70-75_211

Scott Harrington 68-67-76_211

Tiger Woods 68-71-73_212

Rory McIlroy 69-70-74_213

Patrick Rodgers 71-67-76_214

Matt Jones 68-71-76_215

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.