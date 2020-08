San Diego 6, Texas 3

By The Associated Press

Texas AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 3 6 3 2 9 Choo dh 4 0 0 0 0 0 .211 Refsnyder ph-dh 1 0 0 0 0 1 .200 Santana 1b 4 0 0 0 1 2 .138 Mathis c 0 0 0 0 0 0 .182 Calhoun lf 5 0 1 1 0 1 .172 Heineman pr-cf 0 0 0 0 0 0 .160 Gallo rf 4 1 1 1 1 1 .216 Frazier 3b 3 0 0 0 0 2 .284 Andrus pr-ss 0 0 0 0 0 0 .184 Odor 2b 4 1 2 1 0 0 .180 Solak cf-lf 4 1 0 0 0 1 .280 Knr-Falefa ss-3b 3 0 0 0 0 1 .254 Dietrich ph-3b 0 0 0 0 0 0 .250 Trevino c-1b 3 0 2 0 0 0 .294

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 6 9 6 2 8 Grisham cf 4 1 1 0 1 0 .250 Tatis Jr. ss 4 2 2 1 1 1 .317 Machado 3b 5 1 2 4 0 2 .222 Hosmer 1b 4 0 0 0 0 2 .231 Myers rf 4 0 0 0 0 0 .272 Cronenworth 2b 4 0 2 0 0 1 .333 Naylor dh 4 0 1 0 0 0 .333 Profar lf 4 2 1 1 0 0 .205 Hedges c 3 0 0 0 0 2 .128 Garcia ph 0 0 0 0 0 0 .310

Texas 010 000 001 1_3 6 0 San Diego 002 000 000 4_6 9 2

One out when winning run scored.

a-hit by pitch for Kiner-Falefa in the 10th. b-struck out for Choo in the 10th. c-sacrificed for Hedges in the 10th.

1-ran for Frazier in the 9th. 2-ran for Calhoun in the 10th.

E_Paddack (2), Quantrill (1). LOB_Texas 8, San Diego 6. 2B_Trevino (2), Cronenworth (7), Machado (5). HR_Odor (3), off Paddack; Gallo (7), off Strahm; Profar (4), off Lynn; Tatis Jr. (12), off Lynn; Machado (6), off Montero. RBIs_Odor (9), Gallo (16), Calhoun (8), Profar (9), Tatis Jr. (29), Machado 4 (17). SB_Cronenworth (1). CS_Kiner-Falefa (2). S_Trevino, Garcia.

Runners left in scoring position_Texas 4 (Calhoun, Odor, Gallo); San Diego 4 (Naylor, Hosmer, Machado, Profar). RISP_Texas 1 for 10; San Diego 2 for 6.

Runners moved up_Choo, Frazier. GIDP_Odor.

DP_San Diego 1 (Tatis Jr., Machado, Hosmer).

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Lynn 7 8 2 2 0 6 111 1.37 Hernández 1 0 0 0 0 1 12 1.84 Montero L,0-1 1 1-3 1 4 3 2 1 42 4.26

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Paddack 6 4 1 1 2 5 93 4.26 Stammen H,4 1 0 0 0 0 1 10 5.40 Strahm BS,0-2 1 2-3 1 1 1 0 1 25 2.03 Quantrill 1-3 0 1 0 0 0 10 2.77 Hill W,1-0 1 1 0 0 0 2 17 7.50

Inherited runners-scored_Hill 3-1. HBP_Strahm (Frazier), Quantrill (Dietrich).

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Chris Guccione; Second, Tom Woodring; Third, Nestor Ceja.

T_3:23.

