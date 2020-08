San Francisco 5, L.A. Dodgers 4

By The Associated Press

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 5 10 5 2 12 Slater rf 5 2 2 2 0 2 .310 Solano 2b 5 1 3 0 0 1 .462 Yastrzemski cf-lf 5 1 2 2 0 1 .321 Longoria 3b 4 0 2 0 0 1 .265 Flores 1b 3 0 0 0 1 1 .302 Belt 1b 0 0 0 0 0 0 .182 Pence lf 3 1 1 0 0 1 .063 a-Sandoval ph 1 0 0 0 0 1 .200 Crawford ss 0 0 0 0 0 0 .189 Ruf dh 3 0 0 0 1 1 .250 Tromp c 4 0 0 0 0 2 .269 Dubón ss-cf 3 0 0 1 0 1 .235

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 4 2 4 4 4 Pederson dh 3 1 0 0 1 0 .216 Betts rf 4 0 0 0 0 1 .283 Bellinger cf 3 1 0 0 1 0 .167 Turner 3b 3 1 1 3 1 0 .250 Muncy 1b 4 0 0 0 0 0 .169 Pollock lf 4 0 0 0 0 0 .286 Taylor ss 2 0 0 0 1 0 .244 Hernández 2b 3 1 1 0 0 2 .255 Barnes c 2 0 0 1 0 1 .091 b-Beaty ph 1 0 0 0 0 0 .154 Smith c 0 0 0 0 0 0 .231

San Francisco 002 021 000_5 10 0 Los Angeles 000 004 000_4 2 0

a-struck out for Pence in the 8th. b-grounded out for Barnes in the 8th.

LOB_San Francisco 7, Los Angeles 2. 2B_Solano (7), Yastrzemski (6). 3B_Hernández (1). HR_Slater 2 (2), off Kershaw; Yastrzemski (4), off Kershaw; Turner (1), off Cueto. RBIs_Slater 2 (3), Yastrzemski 2 (10), Dubón (6), Barnes (2), Turner 3 (12). SF_Dubón.

Runners left in scoring position_San Francisco 4 (Pence, Flores, Slater); Los Angeles 0. RISP_San Francisco 1 for 6; Los Angeles 1 for 2.

Runners moved up_Tromp, Barnes.

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cueto, W, 1-0 5 2-3 2 4 4 3 3 93 5.40 Watson, H, 2 1-3 0 0 0 0 0 1 2.45 Rogers, H, 5 2 0 0 0 0 1 20 10.12 Gott, S, 4-4 1 0 0 0 1 0 16 1.80

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Kershaw, L, 1-1 4 1-3 7 4 4 1 6 85 3.60 Graterol 1 2-3 1 1 1 1 1 22 5.40 Floro 1 1 0 0 0 1 17 0.00 Báez 1 0 0 0 0 2 11 1.17 Kelly 1 1 0 0 0 2 16 0.00

Inherited runners-scored_Graterol 1-0.

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Adam Hamari; Second, John Libka; Third, Jim Reynolds.

T_2:54.

