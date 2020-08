Seattle 8, San Diego 3

By The Associated Press

Seattle San Diego ab r h bi ab r h bi Totals 29 8 9 8 Totals 28 3 9 3 Crawford ss 4 2 2 0 Grisham cf 4 0 1 1 Haggerty lf 4 2 2 1 Tatis Jr. ss 4 0 1 0 Lewis cf 2 1 0 0 Machado 3b 4 1 1 1 Seager 3b 3 0 1 1 Hosmer 1b 3 0 0 0 Nola c 2 1 1 1 Myers rf 2 0 0 0 Marmolejos 1b 4 1 2 4 Cronenworth 2b 3 1 2 0 Lopes rf 3 0 0 0 France dh 3 0 2 0 Bishop rf 0 0 0 0 Profar lf 2 0 1 1 Long Jr. dh 4 1 1 1 b-Naylor ph-lf 1 0 0 0 Gordon 2b 3 0 0 0 Hedges c 1 0 0 0 a-Mateo ph 1 1 1 0 Torrens c 0 0 0 0 c-Garcia ph 0 0 0 0

Seattle 600 000 2 — 8 San Diego 110 010 0 — 3

DP_Seattle 2, San Diego 0. LOB_Seattle 6, San Diego 7. 2B_Seager (9), Haggerty (3), Marmolejos (1), France (3), Mateo (1). HR_Marmolejos (3), Long Jr. (2), Machado (11). SB_Profar (3), Crawford (5). SF_Seager (5).

IP H R ER BB SO

Seattle Kikuchi, W, 1-2 5 7 3 3 0 6 Fletcher, H, 1 1-3 1 0 0 2 1 Gerber, H, 3 2-3 0 0 0 0 0 Hirano 1 1 0 0 1 0

San Diego Richards, L, 1-2 2-3 4 6 6 2 0 Perdomo 3 1-3 1 0 0 0 6 Patiño 1 0 0 0 2 0 Bednar 2 4 2 2 1 2

WP_Richards, Patiño.

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Mark Ripperger; Second, Ted Barrett; Third, David Arrieta.

T_2:39.

