St. Louis 9, Chicago Cubs 3

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 9 11 9 5 8 Wong 2b 2 4 2 0 1 0 .250 a-Schrock ph-2b 1 0 0 0 0 1 .429 Edman ss 4 2 3 2 0 0 .222 Goldschmidt dh 2 1 1 1 2 0 .366 1-Knizner pr-dh 0 0 0 0 0 0 .182 Carpenter 1b 4 1 1 4 0 2 .231 B.Miller 3b 3 0 2 2 1 1 .429 O’Neill lf 4 0 1 0 0 1 .206 Fowler rf 4 0 0 0 0 2 .273 Carlson cf 4 1 1 0 0 0 .160 Wieters c 3 0 0 0 1 1 .000

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 23 3 2 3 6 8 Happ cf-rf 3 1 1 1 1 1 .314 Rizzo 1b 3 0 0 0 0 0 .240 Bote 3b 1 1 0 0 0 0 .213 Báez ss 3 0 0 0 0 2 .195 Phegley c 1 1 1 2 0 0 .083 Schwarber lf 3 0 0 0 0 1 .219 Contreras c 0 0 0 0 2 0 .217 Pérez 1b 1 0 0 0 0 1 .000 Heyward rf 1 0 0 0 1 0 .286 Almora Jr. cf 1 0 0 0 0 0 .105 Kipnis 2b 1 0 0 0 2 0 .306 Caratini dh 3 0 0 0 0 2 .283 Hoerner 3b-ss 2 0 0 0 0 1 .196

St. Louis 410 103 0_9 11 0 Chicago 100 000 2_3 2 0

a-struck out for Wong in the 7th.

1-ran for Goldschmidt in the 6th.

LOB_St. Louis 7, Chicago 7. 2B_Wong (1), O’Neill (2), B.Miller (2). HR_Carpenter (1), off Mills; Happ (6), off Flaherty; Phegley (1), off Sánchez. RBIs_Carpenter 4 (11), Edman 2 (6), Goldschmidt (5), B.Miller 2 (8), Happ (14), Phegley 2 (2). SB_Wong (1), Carlson (1).

Runners left in scoring position_St. Louis 5 (Carlson 2, Carpenter, O’Neill); Chicago 4 (Happ, Kipnis). RISP_St. Louis 5 for 13; Chicago 0 for 3.

Runners moved up_Fowler, Goldschmidt.

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Flaherty 1 2-3 1 1 1 2 3 41 3.12 Gomber 1 1-3 0 0 0 2 1 34 0.00 Webb, W, 1-1 1 1-3 0 0 0 0 2 26 5.06 Gant 1 1-3 0 0 0 0 2 13 0.00 Sánchez 1 1-3 1 2 2 2 0 30 5.40

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Mills, L, 2-2 3 2-3 7 6 6 2 1 86 4.76 Underwood Jr. 1 2-3 2 2 2 1 3 33 8.00 Adam 1 2-3 2 1 1 2 4 40 9.00

Inherited runners-scored_Gomber 3-0, Underwood Jr. 1-1, Adam 2-2. HBP_Mills (Wong), Flaherty (Hoerner), Gomber (Schwarber).

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Tim Timmons; Second, Shane Livensparger; Third, Laz Diaz.

T_3:01.

