Tampa Bay 17, Boston 8

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Totals 47 17 19 16 5 13 Brosseau 3b 4 1 1 0 2 2 .357 Martínez 1b 6 1 0 0 0 2 .220 Díaz dh 5 3 3 1 1 1 .284 Renfroe rf 6 3 3 3 0 1 .200 Lowe 2b 5 3 2 3 1 2 .309 Adames ss 5 2 3 2 1 2 .286 Margot cf 6 2 4 1 0 0 .277 Tsutsugo lf 5 1 2 2 0 2 .182 Zunino c 5 1 1 4 0 1 .103

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 8 13 8 3 11 Verdugo lf 4 1 1 0 1 1 .259 Devers 3b 5 2 1 1 0 2 .169 Martinez dh 2 2 1 1 2 0 .232 Lin ss-c 1 0 0 0 0 0 .200 Moreland 1b 3 0 1 0 0 2 .306 Chavis 1b 2 1 2 0 0 0 .300 Pillar rf 4 1 1 2 0 2 .321 Plawecki c-p 5 0 2 3 0 1 .474 Araúz 2b-ss 5 0 2 1 0 2 .348 Bradley Jr. cf 4 0 0 0 0 1 .211 Peraza ss-p 4 1 2 0 0 0 .262 Vázquez 2b 0 0 0 0 0 0 .241

Tampa Bay 205 306 001_17 19 0 Boston 301 100 003_8 13 4

E_Araúz (1), Devers 3 (8). LOB_Tampa Bay 9, Boston 8. 2B_Adames (6), Renfroe (4), Verdugo (1), Plawecki (2), Araúz (1), Peraza 2 (5), Martinez (8), Pillar (5). 3B_Adames (1), Chavis (2). HR_Renfroe (3), off Hart; Lowe (5), off Hart; Renfroe (4), off Walden; Zunino (2), off Walden. RBIs_Díaz (4), Adames 2 (5), Renfroe 3 (14), Lowe 3 (16), Tsutsugo 2 (11), Zunino 4 (5), Margot (3), Devers (4), Plawecki 3 (6), Araúz (4), Martinez (9), Pillar 2 (7). SF_Tsutsugo.

Runners left in scoring position_Tampa Bay 5 (Margot, Martínez, Zunino, Tsutsugo 2); Boston 5 (Bradley Jr. 2, Moreland, Devers). RISP_Tampa Bay 8 for 20; Boston 7 for 19.

Runners moved up_Lowe, Verdugo. GIDP_Martínez, Plawecki.

DP_Tampa Bay 1 (Adames, Lowe, Martínez); Boston 1 (Araúz, Moreland).

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Glasnow 4 8 5 5 2 8 84 7.04 Beeks W,1-1 2 1 0 0 0 1 29 4.26 Banda S,1-1 3 4 3 3 1 2 58 9.00

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Hart L,0-1 2 7 7 5 3 4 73 22.50 Plawecki 2-3 0 0 0 1 0 11 0.00 Peraza 1-3 2 1 1 0 0 14 27.00 Valdez 3 4 3 0 0 2 35 0.73 Walden 0 5 6 6 1 0 23 12.15 Osich 2 1 0 0 0 5 33 3.00 Hembree 1 0 0 0 0 2 15 2.25

Walden pitched to 6 batters in the 6th

Inherited runners-scored_Plawecki 1-0, Valdez 2-1. HBP_Banda (Pillar). WP_Glasnow. PB_Zunino (4).

Umpires_Home, Brennan Miller; First, Stu Scheuwater; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Vic Carapazza.

T_3:44.

