Tampa Bay 4, Miami 0

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 4 8 4 2 7 Meadows dh 5 0 1 0 0 0 .244 Lowe lf-2b 4 0 0 0 0 0 .282 Y.Díaz 3b 4 0 2 1 0 1 .303 1-Renfroe pr-rf 0 1 0 0 0 0 .163 Choi 1b 3 1 1 0 1 1 .202 Adames ss 3 0 0 0 1 2 .277 Wendle 2b-3b 4 1 2 2 0 1 .301 Margot rf-lf 4 0 0 0 0 1 .300 Kiermaier cf 4 0 1 1 0 1 .226 Perez c 4 1 1 0 0 0 .186

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 0 3 0 1 11 Berti cf 4 0 0 0 0 2 .260 Villar 2b 4 0 1 0 0 1 .264 Cooper dh 4 0 0 0 0 1 .267 Anderson 3b 3 0 0 0 0 1 .226 L.Díaz 1b 2 0 0 0 1 1 .174 Alfaro c 3 0 0 0 0 1 .160 Brinson lf 3 0 1 0 0 1 .194 J.Sánchez rf 3 0 0 0 0 3 .042 Rojas ss 3 0 1 0 0 0 .333

Tampa Bay 000 001 120_4 8 0 Miami 000 000 000_0 3 0

1-ran for Y.Díaz in the 8th.

LOB_Tampa Bay 6, Miami 3. 2B_Meadows (6), Wendle 2 (6), Rojas (2). RBIs_Y.Díaz (11), Kiermaier (11), Wendle 2 (9). CS_Villar (5).

Runners left in scoring position_Tampa Bay 4 (Margot 2, Choi); Miami 1 (Villar). RISP_Tampa Bay 3 for 9; Miami 0 for 2.

Runners moved up_Adames, Wendle.

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Fleming, W, 2-0 5 1-3 3 0 0 0 6 74 1.74 Thompson, H, 3 2-3 0 0 0 0 1 11 3.18 E.García, H, 2 1 0 0 0 1 0 15 3.86 Loup 1 0 0 0 0 2 15 3.68 Curtiss 1 0 0 0 0 2 10 2.38

Miami IP H R ER BB SO NP ERA López, L, 3-2 7 6 2 2 0 5 88 2.10 Vesia 2-3 1 2 2 1 0 21 27.00 Hoyt 1-3 1 0 0 1 1 14 2.35 Tinoco 1 0 0 0 0 1 14 0.00

Inherited runners-scored_Thompson 1-0, Hoyt 2-2.

Umpires_Home, Carlos Torres; First, Randy Rosenberg; Second, Jansen Visconti; Third, Paul Nauert.

T_2:47.

