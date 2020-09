Tampa Bay 5, Toronto 4

By The Associated Press

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 4 6 4 5 5 Biggio 2b 5 0 1 0 0 1 .268 Grichuk cf 5 0 1 0 0 0 .287 Guerrero Jr. dh 4 1 1 0 0 1 .245 Hernández rf 1 2 1 1 3 0 .296 Shaw 1b-3b 4 0 1 1 0 1 .232 Gurriel Jr. lf 3 1 1 2 1 1 .264 Jansen c 2 0 0 0 1 0 .145 Panik ph 1 0 0 0 0 0 .179 McGuire c 0 0 0 0 0 0 .107 Drury 3b 2 0 0 0 0 0 .171 Tellez ph-1b 2 0 0 0 0 1 .227 Espinal ss 4 0 0 0 0 0 .185

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 5 9 5 4 6 Meadows lf 3 1 1 2 0 2 .242 Lowe rf 3 0 1 1 1 1 .313 Díaz 3b 2 0 2 0 2 0 .315 Choi 1b 3 0 1 1 0 0 .200 Tsutsugo dh 4 0 0 0 0 0 .167 Wendle 2b 4 1 1 0 0 1 .290 Adames ss 3 1 1 0 1 1 .286 Kiermaier cf 4 1 1 0 0 0 .237 Perez c 1 0 0 0 0 0 .167 Martínez ph 1 1 1 1 0 0 .254 Zunino c 2 0 0 0 0 1 .107

Toronto 010 100 020_4 6 1 Tampa Bay 000 030 20x_5 9 0

a-singled for Perez in the 5th. b-struck out for Drury in the 6th. c-flied out for Jansen in the 8th.

E_Hernández (3). LOB_Toronto 7, Tampa Bay 7. 2B_Grichuk (4), Biggio (6), Choi (8), Adames (9). 3B_Guerrero Jr. (1). HR_Hernández (10), off Fleming; Gurriel Jr. (3), off Castillo. RBIs_Hernández (18), Shaw (8), Gurriel Jr. 2 (13), Martínez (10), Meadows 2 (9), Lowe (25), Choi (9). SB_Hernández 2 (4), Kiermaier (5). SF_Meadows, Choi.

Runners left in scoring position_Toronto 5 (Drury, Guerrero Jr. 2, Tellez); Tampa Bay 5 (Tsutsugo 2, Choi, Zunino). RISP_Toronto 1 for 7; Tampa Bay 3 for 9.

LIDP_Choi.

DP_Toronto 1 (Shaw).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Thornton 1 2 0 0 0 2 25 11.12 Kay 3 1 2 2 2 2 47 3.14 Borucki L,1-1 BS,0-2 2-3 2 1 1 0 0 13 3.24 Waguespack 1 2-3 3 2 2 1 1 48 4.85 Gaviglio 2-3 0 0 0 1 0 13 16.20 Cole 1 1 0 0 0 1 13 0.69

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Fleming W,1-0 5 4 2 2 2 3 72 3.60 Fairbanks H,3 1 0 0 0 2 2 23 3.65 Loup H,2 2-3 1 0 0 0 0 13 3.38 Castillo H,2 2-3 1 2 2 1 0 15 2.53 Curtiss S,1-1 1 2-3 0 0 0 0 0 15 2.61

Inherited runners-scored_Borucki 2-2, Waguespack 1-0, Gaviglio 2-1, Castillo 1-0.

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Randy Rosenberg; Second, Marty Foster; Third, Sean Barber.

T_3:14.

