By The Associated Press

NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. Solano SF 13 47 21 7 .447 Blackmon Col 13 52 22 11 .423 Evans Pit 10 37 14 5 .378 Castro Was 10 36 13 4 .361 S.Marte Ari 13 43 15 7 .349 D.Murphy Col 11 38 13 5 .342 Seager LAD 13 50 17 10 .340 Castellanos Cin 14 50 17 12 .340 Realmuto Phi 6 24 8 6 .333 K.Marte Ari 14 56 18 6 .321

Home Runs

Castellanos, Cincinnati, 7; Story, Colorado, 5; C.Moran, Pittsburgh, 5; Tatis Jr., San Diego, 5; Myers, San Diego, 4; Grisham, San Diego, 4; Muncy, Los Angeles, 4; 18 tied at 3.

Runs Batted In

Castellanos, Cincinnati, 16; Blackmon, Colorado, 15; Solano, San Francisco, 14; Tatis Jr., San Diego, 14; Swanson, Atlanta, 13; D.Murphy, Colorado, 10; Myers, San Diego, 10; 5 tied at 9.

Pitching

S.Gray, Cincinnati, 3-0; Stripling, Los Angeles, 3-0; Senzatela, Colorado, 3-0; 9 tied at 2-0.

