By The Associated Press

NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. Blackmon Col 18 72 34 18 .472 Solano SF 16 59 27 9 .458 S.Marte Ari 18 65 24 13 .369 D.Murphy Col 15 53 19 6 .358 B.Harper Phi 12 37 12 12 .324 Kendrick Was 11 37 12 7 .324 K.Marte Ari 19 77 26 12 .338 Winker Cin 18 45 15 7 .333 Conforto NYM 19 68 22 10 .324 Goldschmidt StL 5 19 6 4 .316

Home Runs

Tatis Jr., San Diego, 8; Castellanos, Cincinnati, 7; Arenado, Colorado, 6; Story, Colorado, 6; Realmuto, Philadelphia, 5; C.Moran, Pittsburgh, 5; Myers, San Diego, 5; Machado, San Diego, 5; 16 tied at 4.

Runs Batted In

Blackmon, Colorado, 20; Tatis Jr., San Diego, 18; Castellanos, Cincinnati, 16; Solano, San Francisco, 15; J.Turner, Los Angeles, 15; D.Peralta, Arizona, 14; Swanson, Atlanta, 14; 4 tied at 13.

Pitching

Senzatela, Colorado, 3-0; Fried, Atlanta, 3-0; Hendricks, Chicago, 3-1; S.Gray, Cincinnati, 3-1; Stripling, Los Angeles, 3-1; 10 tied at 2-0.

Copyright © 2020 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.