By The Associated Press

NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. Solano SF 16 59 27 9 .458 Blackmon Col 19 76 34 18 .447 Winker Cin 20 52 19 10 .365 S.Marte Ari 19 69 25 14 .362 B.Harper Phi 15 49 17 16 .347 D.Murphy Col 16 56 19 6 .339 Conforto NYM 21 75 25 11 .333 K.Marte Ari 20 80 26 12 .325 D.Peralta Ari 20 69 22 6 .319 Goldschmidt StL 5 19 6 4 .316

Home Runs

Realmuto, Philadelphia, 8; Castellanos, Cincinnati, 8; Tatis Jr., San Diego, 8; Betts, Los Angeles, 7; C.Moran, Pittsburgh, 6; Arenado, Colorado, 6; Story, Colorado, 6; 8 tied at 5.

Runs Batted In

Realmuto, Philadelphia, 20; Blackmon, Colorado, 20; Castellanos, Cincinnati, 19; Tatis Jr., San Diego, 18; J.Turner, Los Angeles, 16; Aguilar, Miami, 15; Solano, San Francisco, 15; D.Peralta, Arizona, 15; Betts, Los Angeles, 15; 4 tied at 14.

Pitching

S.Gray, Cincinnati, 4-1; Senzatela, Colorado, 3-0; Fried, Atlanta, 3-0; Hendricks, Chicago, 3-1; M.Kelly, Arizona, 3-1; Darvish, Chicago, 3-1; Stripling, Los Angeles, 3-1; Peterson, New York, 3-1; 9 tied at 2-0.

