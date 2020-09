By The Associated Press

NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. Blackmon Col 26 103 43 19 .417 Solano SF 23 88 33 14 .375 Goldschmidt StL 16 49 17 9 .347 B.Harper Phi 22 70 24 22 .343 S.Marte Ari 25 89 30 16 .337 Flores SF 24 90 30 15 .333 K.Marte Ari 26 106 35 12 .330 Winker Cin 25 67 22 12 .328 Yastrzemski SF 28 103 33 25 .320 D.Peralta Ari 27 96 30 12 .313

Home Runs

Tatis Jr., San Diego, 12; Castellanos, Cincinnati, 9; Betts, Los Angeles, 9; Realmuto, Philadelphia, 8; 12 tied at 7.

Runs Batted In

Tatis Jr., San Diego, 29; Blackmon, Colorado, 24; Realmuto, Philadelphia, 22; Do.Smith, New York, 21; Betts, Los Angeles, 21; Yastrzemski, San Francisco, 21; Castellanos, Cincinnati, 20; Machado, San Diego, 20; 3 tied at 19.

Pitching

Fried, Atlanta, 4-0; S.Gray, Cincinnati, 4-1; Darvish, Chicago, 4-1; Davies, San Diego, 4-2; Wheeler, Philadelphia, 3-0; Senzatela, Colorado, 3-0; Bauer, Cincinnati, 3-0; Stripling, Los Angeles, 3-1; Kershaw, Los Angeles, 3-1; D.Peterson, New York, 3-1.

