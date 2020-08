Toronto 2, Atlanta 1

By The Associated Press

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 2 5 2 1 9 Bichette ss 4 1 2 0 0 0 .276 Biggio 2b 4 0 1 1 0 1 .189 Hernández rf 4 0 0 0 0 1 .278 Gurriel Jr. lf 3 0 0 0 1 0 .276 Guerrero Jr. 1b 4 1 1 0 0 1 .222 Grichuk dh 4 0 1 0 0 1 .294 Jansen c 2 0 0 1 0 2 .182 Drury 3b 3 0 0 0 0 1 .095 Alford cf 3 0 0 0 0 2 .143

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 1 3 1 4 12 Acuña Jr. rf-cf 2 0 0 0 2 1 .240 Swanson ss 4 0 0 0 0 1 .314 Ozuna dh 3 0 0 0 1 2 .279 d’Arnaud c 4 0 1 0 0 1 .368 Duvall lf 3 1 2 1 1 0 .412 Riley 1b 2 0 0 0 0 2 .129 Freeman ph-1b 1 0 0 0 0 1 .190 Camargo 3b 3 0 0 0 0 3 .233 Culberson 2b 2 0 0 0 0 1 .000 Markakis ph 1 0 0 0 0 0 .000 Hechavarría 2b 0 0 0 0 0 0 .125 Inciarte cf 2 0 0 0 0 0 .188 Schebler ph-rf 1 0 0 0 0 0 .000

Toronto 010 010 000_2 5 0 Atlanta 000 000 100_1 3 1

a-struck out for Riley in the 7th. b-grounded out for Culberson in the 8th. c-grounded out for Inciarte in the 8th.

E_Riley (1). LOB_Toronto 4, Atlanta 4. 2B_Guerrero Jr. (3). HR_Duvall (2), off Hatch. RBIs_Jansen (3), Biggio (5), Duvall (3). SB_Bichette (1). CS_Acuña Jr. (1), Gurriel Jr. (1). SF_Jansen.

Runners left in scoring position_Toronto 0; Atlanta 1 (Camargo). RISP_Toronto 2 for 2; Atlanta 0 for 3.

GIDP_Duvall.

DP_Toronto 1 (Drury, Guerrero Jr.); Atlanta 1 (d’Arnaud, Culberson, d’Arnaud).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Ryu W,1-1 5 1 0 0 3 8 84 5.14 Hatch H,1 1 1-3 1 1 1 0 1 21 1.42 Borucki H,1 2-3 0 0 0 0 2 9 0.00 Romano H,3 1 0 0 0 0 1 12 0.00 Bass S,2-2 1 1 0 0 1 0 16 0.00

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Newcomb L,0-1 4 2-3 5 2 2 1 4 92 6.57 Tomlin 1 1-3 0 0 0 0 2 17 0.00 Greene 1 0 0 0 0 3 15 0.00 Martin 1 0 0 0 0 0 5 2.25 Minter 1 0 0 0 0 0 20 1.59

Inherited runners-scored_Tomlin 1-0. WP_Ryu.

Umpires_Home, Marty Foster; First, Alan Porter; Second, Sean Barber; Third, Mark Wegner.

T_3:00.

