U.S. Women’s Amateur Championship Scores

|Monday
|At Woodmont Country Club
|Rockville, Md.
|Yardage: 6,553; Par: 72
|First Round
Rachel Kuehn, Asheville, N.C. 32-36–68
Riley Smyth, Cary, N.C. 33-35–68
Maria Fernanda Escauriza, Paraguay 34-35–69
Rachel Heck, Memphis, Tenn. 33-36–69
Megan Schofill, Monticello, Fla. 35-34–69
Phoebe Brinker, Wilmington, Del. 34-36–70
Ela Anacona, Argentina 33-38–71
Valery Plata, Colombia 36-35–71
Maria Bohorquez, Colombia 34-37–71
Kaleigh Telfer, South Africa 35-36–71
Raquel Olmos Ros, Spain 35-36–71
Emilia Migliaccio, Cary, N.C. 37-34–71
Aneka Seumanutafa, Emmitsburg, Md. 35-36–71
Megha Ganne, Holmdel, N.J. 37-34–71
Gabriela Ruffels, Australia 34-38–72
Katherine Smith, Detroit Lakes, Minn. 33-39–72
Addie Baggarly, Gainesville, Fla. 35-37–72
Mychael O’Berry, Hoover, Ala. 33-39–72
Catherine Park, Irvine, Calif. 38-34–72
Julia Becker, Las Vegas, Nev. 36-36–72
Marissa Kirkwood, New Castle, Pa. 33-39–72
Brooke Matthews, Rogers, Ark. 37-35–72
Zoe Antoinette Campos, Valencia, Calif. 35-37–72
Kirsty Hodgkins, Australia 35-38–73
Emily Mahar, Australia 36-37–73
Aline Krauter, Germany 37-36–73
Valeria Mendizabal, Guatemala 36-37–73
Giovanna Fernandez, Paraguay 35-38–73
Teresa Toscano Borrero, Spain 37-36–73
Vanessa Knecht, Switzerland 34-39–73
Virunpat Olankitkunchai, Thailand 37-36–73
Pimnipa Panthong, Thailand 35-38–73
Micheala Williams, Brownsboro, Ala. 37-36–73
Kelly Sim, Edgewater, N.J. 37-36–73
Alyaa Abdulghany, Malaysia 37-36–73
Libby Winans, Richardson, Texas 34-39–73
Ellie Slama, Salem, Ore. 36-37–73
Cecilie Finne-Ipsen, Denmark 36-38–74
Katherine Zhu, San Jose, Calif. 38-36–74
Cory Lopez, Mexico 38-36–74
Isabella Fierro, Mexico 35-39–74
Kaitlyn Papp, Austin, Texas 38-36–74
Sadie Englemann, Austin, Texas 37-37–74
Katie Chipman, Canton, Mich. 37-37–74
Jensen Castle, Columbia, S.C. 36-38–74
Louise Yu, Duluth, Ga. 37-37–74
Rose Zhang, Irvine, Calif. 37-37–74
Therese Warner, Kennenwick, Wash. 35-39–74
Hailey Borja, Lake Forest, Calif. 37-37–74
Hailee Cooper, Montgomery, Texas 35-39–74
Talia Campbell, New York, N.Y. 36-38–74
Reagan Zibilski, Springfield, Mo. 35-39–74
Megan Furtney, St. Charles, Ill. 37-37–74
Clara Manzalini, Italy 37-38–75
Sera Tadokoro, Japan 38-37–75
Sofia Garcia, Paraguay 36-39–75
Lei Ye, People’s Republic of China 35-40–75
Kennedy Swann, Austin, Texas 37-38–75
Caroline Canales, Calabasas, Calif. 40-35–75
Haylin Harris, Carmel, Ind. 38-37–75
Tyler Akabane, Danville, Calif. 36-39–75
Lauren Hartlage, Elizabethtown, Ky. 37-38–75
Erica Shepherd, Greenwood, Ind. 34-41–75
Malia Nam, Kailua, Hawaii 36-39–75
Kenzie Wright, McKinney, Texas 35-40–75
Anika Varma, India 38-37–75
Ellen Port, St. Louis, Mo. 38-37–75
Anne Chen, Sugar Land, Texas 38-37–75
Ami Gianchandani, Watchung, N.J. 38-37–75
Briana Chacon, Whittier, Calif. 35-40–75
Marissa Wenzler, Dayton, Ohio 35-40–75
Karen Fredgaard, Denmark 40-36–76
Pilar Echeverria, Guatemala 37-39–76
Yurika Tanida, Japan 36-40–76
Natasha Andrea Oon, Malaysia 38-38–76
Lauren Greenlief, Ashburn, Va. 38-38–76
Bentley Cotton, Austin, Texas 38-38–76
Amanda Sambach, Charlotte, N.C. 37-39–76
Kelly Xu, Claremont, Calif. 38-38–76
Gina Kim, Durham, N.C. 36-40–76
Mika Jin, Fremont, Calif. 36-40–76
Courtney Dow, Frisco, Texas 40-36–76
Christine Wang, Houston, Texas 38-38–76
Michaela Morard, Huntsville, Ala. 37-39–76
Allisen Corpuz, Kapolei, Hawaii 37-39–76
Alexa Pano, Lake Worth, Fla. 37-39–76
Jacqueline Putrino, Lakewood Ranch, Fla. 36-40–76
Ashley Kim, Redondo Beach, Calif. 39-37–76
Brynn Walker, Saint Davids, Pa. 39-37–76
Grace Summerhays, Scottsdale, Ariz. 37-39–76
Anna Morgan, Spartanburg, S.C. 39-37–76
Auston Kim, St. Augustine, Fla. 37-39–76
Brigitte Thibault, Canada 40-37–77
Jasmine Ly, Canada 39-38–77
Kaitlin Milligan, Goldsby, Okla. 40-37–77
Lauren Beaudreau, Lemont, Ill. 39-38–77
Brooke Riley, Manteca, Calif. 40-37–77
Allysha Mae Mateo, Mililani, Hawaii 40-37–77
Amari Avery, Riverside, Calif. 37-40–77
Nicole Whiston, San Diego, Calif. 36-41–77
Renate Grimstad, Norway 35-43–78
Morgan Baxendale, Windemere, Fla. 39-39–78
Lois Kaye Go, Philippines 37-41–78
Julia Gregg, Farmers Branch, Texas 38-40–78
Gurleen Kaur, Houston, Texas 38-40–78
Hanna Alberto, Kingwood, Texas 38-40–78
Emily Hawkins, Lexington, N.C. 39-39–78
Lauren Cox, Orange, Texas 41-37–78
Kelsey Chugg, Salt Lake City, Utah 39-39–78
Brianna Navarrosa, San Diego, Calif. 38-40–78
Brooke Seay, San Diego, Calif. 40-38–78
Siripatsorn Patchana, Thailand 39-39–78
Jillian Bourdage, Tamarac, Fla. 40-38–78
Jackie Rogowicz, Yardley, Pa. 37-41–78
Chanikan Yongyuan, Thailand 41-38–79
Julia Potter-Bobb, Indianapolis, Ind. 40-39–79
Ivy Shepherd, Peachtree City, Ga. 40-39–79
Julia Johnson, St. Gabriel, La. 37-42–79
Celeste Dao, Canada 41-39–80
Marta Perez Sanmartin, Spain 45-35–80
Jackie Lucena, Chico, Calif. 39-41–80
Sophia Bae, Norwood, N.J. 39-41–80
Kajal Mistry, South Africa 41-40–81
Meghan Stasi, Fort Lauderdale, Fla. 36-45–81
Shannon Johnson, North Easton, Mass. 40-41–81
Kennedy Pedigo, Fort Worth, Texas 40-41–81
Ashley Gilliam, Manchester, Tenn. 40-42–82
Angela (Yilin) Liu, Irvine, Calif. 43-40–83
Paris Hilinski, Los Angeles, Calif. 44-39–83
Siarra Stout, Franklin, Tenn. 43-42–85
Siyun Liu, People’s Republic of China 39-NC–NC
Bohyun Park, Republic of Korea 36-NC–NC
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