Atlanta 11, Miami 1

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 1 10 1 2 10 Dickerson lf 4 0 3 0 0 0 .264 Marte cf 4 1 2 1 0 1 .272 Harrison cf 0 0 0 0 0 0 .140 Cooper 1b 4 0 1 0 0 1 .282 Joyce rf 3 0 1 0 0 0 .241 a-Brinson ph-rf 1 0 0 0 0 1 .258 B.Anderson 3b 4 0 0 0 0 2 .261 Chisholm 2b 0 0 0 0 0 0 .125 Aguilar dh 3 0 2 0 1 0 .283 Rojas ss 4 0 0 0 0 2 .330 Berti 2b-3b 3 0 1 0 1 1 .252 Alfaro c 4 0 0 0 0 2 .230

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 11 15 10 2 6 Acuña Jr. cf-rf 5 1 1 0 0 1 .259 Freeman 1b 5 3 3 2 0 1 .347 Ozuna dh 5 2 4 5 0 0 .327 d’Arnaud c 4 0 0 0 1 1 .327 Duvall lf 4 1 1 0 1 1 .247 Albies 2b 4 2 3 1 0 0 .289 Markakis rf 4 0 0 0 0 0 .243 Inciarte cf 0 0 0 0 0 0 .214 Riley 3b 4 0 1 1 0 1 .239 Swanson ss 4 2 2 1 0 1 .271

Miami 000 001 000_1 10 1 Atlanta 110 020 52x_11 15 0

a-struck out for Joyce in the 8th.

E_Joyce (2). LOB_Miami 8, Atlanta 6. 2B_Ozuna (13), Acuña Jr. (11), Freeman (21). HR_Marte (4), off Tomlin; Ozuna (16), off Ureña; Albies (6), off Ureña; Swanson (8), off Vincent; Freeman (12), off Vincent; Ozuna (17), off Eibner. RBIs_Marte (13), Ozuna 5 (53), Albies (16), Swanson (28), Freeman 2 (50), Riley (27).

Runners left in scoring position_Miami 0; Atlanta 4 (Riley, Duvall, Swanson). RISP_Miami 1 for 3; Atlanta 4 for 10.

Runners moved up_Markakis. LIDP_B.Anderson. GIDP_Alfaro, Rojas, d’Arnaud.

DP_Miami 1 (Rojas, Berti, Cooper); Atlanta 3 (Swanson, Freeman; Swanson, Albies, Swanson; Swanson, Albies, Freeman).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Ureña, L, 0-3 6 6 4 4 2 3 91 6.00 Vincent 0 4 3 3 0 0 9 3.48 Eibner 2 5 4 2 0 3 34 13.50

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Wilson, W, 1-0 5 3 0 0 1 7 77 4.26 Tomlin 2 3 1 1 0 2 24 4.82 Minter 1 3 0 0 0 1 21 0.46 Webb 1 1 0 0 1 0 13 0.00

Vincent pitched to 4 batters in the 7th

Inherited runners-scored_Eibner 1-0. WP_Eibner.

Umpires_Home, Sean Barber; First, Marty Foster; Second, Alan Porter; Third, Mark Wegner.

T_2:50.

