Washington 10, Atlanta 9

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 10 10 9 5 6 Robles cf 4 1 0 0 0 0 .250 Turner ss 5 1 1 1 0 1 .364 Cabrera dh 3 1 1 1 0 1 .229 Suzuki c 3 2 1 0 1 2 .270 Thames 1b 4 2 2 2 0 1 .209 Harrison lf 0 1 0 0 0 0 .306 Difo 3b 0 1 0 1 2 0 .071 García 2b 3 1 2 0 1 0 .294 Taylor rf 4 0 2 3 0 0 .208 Holt 3b-lf 3 0 1 1 1 1 .077

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 9 8 9 6 11 Acuña Jr. cf 4 1 1 1 0 3 .279 Swanson ss 3 1 0 0 1 2 .294 Freeman 1b 3 2 2 4 1 0 .323 Ozuna lf 3 1 1 1 1 2 .309 d’Arnaud c 2 1 1 2 2 1 .326 Markakis dh 3 0 0 0 1 1 .292 Riley 3b 4 1 1 1 0 0 .250 Duvall rf 4 1 1 0 0 1 .252 Camargo 2b 4 1 1 0 0 1 .207

Washington 115 001 2_10 10 2 Atlanta 120 400 2_9 8 0

E_García (4), Turner (5). LOB_Washington 7, Atlanta 6. 2B_Suzuki (5), Taylor (3), Thames (5), Ozuna (9), Freeman (12). HR_Turner (9), off Smith; Riley (7), off Crowe; Acuña Jr. (8), off Crowe; Freeman (6), off Rainey; d’Arnaud (5), off Hudson. RBIs_Cabrera (19), Holt (1), Thames 2 (9), Taylor 3 (10), Turner (22), Difo (1), Ozuna (32), Riley (22), Acuña Jr. (14), Freeman 4 (26), d’Arnaud 2 (20). SF_Cabrera, Difo.

Runners left in scoring position_Washington 5 (Robles 2, Taylor, Turner); Atlanta 2 (Markakis, Camargo). RISP_Washington 5 for 13; Atlanta 1 for 8.

Runners moved up_Turner, García. GIDP_Riley.

DP_Washington 1 (Turner, García, Thames).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Crowe 2 1-3 4 3 3 4 3 68 7.50 Finnegan 2-3 1 2 1 0 0 12 3.60 Rainey, BS, 0-1 1 1 2 2 1 3 21 2.08 Suero, W, 2-0 1 0 0 0 0 2 12 4.60 Harris, H, 4 1 1 0 0 0 2 17 2.79 Hudson, S, 7-10 1 1 2 2 1 1 16 6.28

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Ynoa 2 1-3 5 6 6 1 3 55 7.71 Jackson 1 2-3 2 1 1 0 1 31 4.02 Dayton 1 0 0 0 1 0 18 2.76 Smith, L, 2-1 1 1 1 1 0 2 15 6.23 Weigel 2-3 2 2 2 3 0 36 27.00 Culberson 1-3 0 0 0 0 0 2 0.00

Inherited runners-scored_Finnegan 3-0, Rainey 2-2, Jackson 2-2, Culberson 3-0. HBP_Ynoa 2 (Robles,Harrison). WP_Rainey, Weigel. PB_d’Arnaud (3).

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Stu Scheuwater; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Junior Valentine.

T_3:12.

