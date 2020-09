Atlanta 8, Boston 7

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 7 6 6 7 7 Verdugo rf 5 1 0 1 0 1 .315 Arroyo ss 6 0 0 0 0 0 .239 Martinez dh 4 1 1 0 1 1 .218 Bradley Jr. cf 4 3 1 1 1 1 .279 Plawecki c 4 1 3 1 1 1 .342 Dalbec 3b-1b 3 0 1 1 2 1 .274 Lin lf 2 0 0 0 0 0 .149 a-Devers ph-3b 3 1 0 2 0 0 .267 Chavis 1b-lf 3 0 0 0 0 0 .212 b-Bogaerts ph 0 0 0 0 1 0 .291 Puello lf 0 0 0 0 0 0 .167 Araúz 2b 4 0 0 0 1 2 .221

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 42 8 11 7 7 11 Acuña Jr. cf-rf 4 3 1 1 1 1 .256 Albies 2b 5 1 1 1 0 1 .284 Ozuna dh 4 0 3 2 2 1 .335 Duvall lf 5 0 0 0 0 1 .242 Swanson ss 6 0 1 1 0 2 .274 Riley 1b-3b 4 0 1 0 2 1 .239 Markakis rf 4 1 1 0 0 1 .246 Inciarte cf 2 1 0 0 0 1 .202 Flowers c 3 0 1 0 0 2 .231 c-Freeman ph-1b 1 1 1 2 1 0 .341 Hechavarría 3b 4 1 1 0 0 0 .255 d-d’Arnaud ph-c 0 0 0 0 1 0 .323

Boston 000 010 102 21_7 6 1 Atlanta 100 000 030 22_8 11 1

No outs when winning run scored.

a-grounded out for Lin in the 7th. b-intentionally walked for Chavis in the 9th. c-walked for Flowers in the 9th. d-walked for Hechavarría in the 9th.

E_Devers (14), Hechavarría (3). LOB_Boston 9, Atlanta 17. 2B_Ozuna (14), Hechavarría (3), Swanson (15). HR_Bradley Jr. (6), off Wright; Acuña Jr. (14), off Mazza; Freeman (13), off Springs. RBIs_Bradley Jr. (21), Devers 2 (41), Plawecki (17), Dalbec (14), Verdugo (15), Acuña Jr. (29), Ozuna 2 (55), Albies (19), Swanson (34), Freeman 2 (53). SB_Acuña Jr. (8). SF_Verdugo. S_Puello.

Runners left in scoring position_Boston 5 (Chavis, Verdugo, Devers); Atlanta 9 (Swanson 2, Duvall, Hechavarría 2, Riley, Acuña Jr., Inciarte). RISP_Boston 2 for 10; Atlanta 4 for 17.

Runners moved up_Devers, Duvall.

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Mazza 5 4 1 1 2 6 83 4.80 Hernandez 1 0 0 0 1 1 17 2.45 Weber, H, 5 1 1 0 0 0 1 16 4.61 Brasier, BS, 0-2 1 3 3 2 1 1 32 3.96 Barnes 1 0 0 0 2 1 28 4.30 Springs, L, 0-2, BS, 0-1 1 3 4 2 1 1 24 7.08

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Wright 6 2-3 2 2 2 3 4 79 5.21 O’Day 1-3 0 0 0 0 0 3 0.59 Smith 1 0 0 0 0 2 17 4.20 Melancon, BS, 11-13 1 2 2 1 2 0 22 2.49 Martin 1 2 2 1 1 1 14 1.00 Greene, W, 1-0 1 0 1 0 1 0 9 2.70

Inherited runners-scored_O’Day 2-0. IBB_off Brasier (Acuña Jr.), off Melancon (Bogaerts), off Martin (Martinez), off Springs (Riley). HBP_Mazza (Acuña Jr.), Hernandez (Flowers), Weber 2 (Albies,Duvall). WP_Springs.

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Sean Barber; Second, Marty Foster; Third, Alan Porter.

T_3:59.

